Grave incidente al casello di Recco: donna muore al volante, feriti gli occupanti di un'altra auto - Genova 24

Recco. Grave incidente intorno alle 12 di questo sabato 8 gennaio all’altezza del casello autostradale di Recco, sulla A12.

Una donna di circa 60 anni, alla guida di un’automobile, è andata in arresto cardiaco – per motivi da chiarire – mentre era al volante.

E’ morta probabilmente sul colpo ma la vettura fuori controllo si è schiantata frontalmente con un’altra macchina allo svincolo del casello.

Le due persone a bordo dell’altra vettura sono rimaste ferite. Non rischiano la vita ma sono state portate d’urgenza all’ospedale San Martino, soccorse da pubbliche assistenze di Camogli e Ruta.

Sul posto oltre ai soccorsi, le pattuglie della polizia stradale e il personale del primo tronco di Autostrade.

Temporameamente il casello Recco – in entrata e uscita – è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e rimuovere i mezzi incidentati.