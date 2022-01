Gran Prix di Chiavari: Bellan, De Gregorio, Bertolini i vincitori nei tornei maschili, Mirisola e Napoli in quelli femminili - Genova 24

Chiavari. Ma quanto è bello il ping pong… ops, scusate, il tennis tavolo? E’ uno sport che ti permette di continuare a praticarlo per anni negli anni, anche quando per altre discipline l’anagrafe consiglia di smettere.

Pensate che, nel corso di quest’anno tra giugno e luglio, l’Italia ospiterà a Rimini i Campionati Europei Veterani a cui parteciperanno oltre 5.000 atleti provenienti da 58 nazioni. Il torneo sarà suddiviso tra le varie categorie, dai più giovani nati dal 1982 ai veri veterani, nati fino al 1932.

Un in bocca al lupo alla campionessa italiana Giulia Sobrero, dell’Athletic Club Genova, nella categoria over 60. Un’atleta che può dire la sua non solo in Italia, ma anche a livello europeo.

È il bello di questo sport: le partite prevedono incontri tra atleti giovanissimi e molto meno giovani che si sfidano per un trofeo simbolico, da pochi euro, per cui nessuno dei contendenti vuole alzare bandiera bianca.

Il Gran Prix di Chiavari dello scorso fine settimana – organizzato tra sabato 8 e domenica 9 gennaio – non ha fatto eccezione, premiando atleti di tutte le età.

Nel Sesta categoria maschile, infatti, abbiamo applaudito sul gradino più alto del podio Arturo Bellan , classe 2006, della Società Vallecrosia che ha sconfitto in quattro set Manuele Castelnuovo, nato nel 1980, del Don Bosco Varazze. Sul podio anche Gianluca Ferrari (1975) del TT Genova e Nicolò Bassi (2002) del TT Spezia.

Nel Quinta categoria maschile, unico torneo dove un vero è proprio “scontro” generazionale non si è avuto, sul podio sono saliti Giulio de Gregorio del Don Bosco Varazze (classe 1966) che ha preceduto sul gradino più alto, un altro giocatore degli anni ‘60 David Marani (classe 1960) del TT Bordighera. La linea verde è stata comunque garantita dal terzo posto di Mattia Lattaro, nato nel 2006, del Don Dosco Varazze e Davide Daneri del 2001.

Flavio Bertolini (2007) TT Genova e Maurizio Mazzoni (1962) dell’Athletic Club Genova hanno confermato il trend. Al termine di una finale di Quarta categoria maschile molto combattuta, ha avuto la meglio il giovane pongista sull’esperto Mazzoni. Non abbiamo notato differenze di entusiasmo, bravura e piglio tra i due atleti, che hanno dato saggio di atletismo, ottimi riflessi e tecnica tipici di questo sport, con colpi spettacolari. Ha prevalso, come detto Bartolini, che già nel girone aveva avuto al meglio su Mazzoni. Sul podio del Quarta categoria maschile, anche Damiano Orlandi (1966) del TT Spezia e Nicola Castellano (1982) del TT Genova, che non hanno niente affatto demeritato.

Passando ai tornei di Quarta e Quinta categoria femminili, la musica non è cambiata: da una parte giocatrici esperte e appassionate si sono scontrate con altre ugualmente appassionate, nate qualche decennio dopo.

Nel Quarta categoria femminile, Joanna Marie Mirisola dell’Athletic Club Genova si è imposta su Lavia Cerruti del TT Don Bosco Varazze. La giovane atleta genovese, classe 2005, sta mostrando carattere con un buon inizio di stagione che l’ha vista salire in classifica posizionandosi tra le prime 200 pongiste in Italia. Ha dovuto limitare al massimo gli errori, per avere la meglio su una Lavinia Cerruti, classe 2002, che migliora di mese in mese, grazie alla passione e a costanti allenamenti.

Le due avevano rispettivamente battuto in semifinale Giuseppina Volpi (1970) Don Bosco Varazze e Francesca Caramagna (1971) TT Bordighera.

Dulcis in fundo, il Quinta categoria femminile, che ha incoronato Noemi Napoli, classe 2004, del TT Chiavari. L’atleta di casa ha dovuto battere “l’enfant terrible” del TT Genova, Claudia Bertolini (2012) sorella del vincitore del torneo di Quarta maschile, Flavio.

Veder saltellare Claudia Bertolini, felice dopo la vittoria contro la pur brava Sophie Macrì (nata nel 1990) dell’Arma di Taggia in semifinale, ha strappato più di un sorriso ai presenti. Claudia si sta affacciando ora al modo del tennis tavolo, ma non pare avere nessun timore riverenziale nei confronti di atlete più quotate di lei.

L’altra semifinale aveva visto contrapposte Gemma Taurisano dell’Athletic Club Genova, classe 1958, e la futura vincitrice del torneo Noemi Napoli.

Ecco, vedere una giovanissima del 2012 che si impegna, si danna l’anima su una palla impossibile da prendere e una signora del 1958, molto elegante che si trasforma quando prende la racchetta in mano, neanche fosse una bacchetta magica, dovrebbe far avvicinare a questo meraviglioso sport, decisamente più appassionati rispetto a quelli che oggi può contare.

La federazione, a seguito dell’andamento pandemico in atto, ha decretato uno stop temporaneo delle manifestazioni regionali e nazionali, escluse le massime divisioni, fino alla fine del mese di gennaio. Una decisione difficile ma doverosa, sperando che a febbraio l’attività possa riprendere regolarmente.

Troppi ragazzi e meno giovani si sono allontanati dallo sport, tennis tavolo incluso, e questo speriamo non sia un colpo mortale a chi ancora con passione e determinazione, ma anche con allegria e felicità, va in palestra.

Speriamo di rivedere il prima possibile più di una Signora agitare la sua strana bacchetta magica e più di una bambina saltellare contenta in palestra.

Il podio del Quarta Categoria femminile

Il podio del Quinta Categoria maschile

Il podio del Sesta Categoria maschile

Il podio del Quarta Categoria maschile