Gli auguri del sindaco Bucci per il 2022: "Faremo infrastrutture e opere che renderanno Genova una capitale internazionale" - Genova 24

Genova. “Oggi ci lasciamo alle spalle un anno non facile, con la consapevolezza che ci avviciniamo a un periodo molto importante per Genova e tutta la città metropolitana”. Comincia così il video di auguri del sindaco di Genova Marco Bucci che parla di un “piano Marshall 2.0” per per Genova grazie alle risorse del Pnrr.

“Durante il prossimo anno avremo la possibilità economica e finanziaria di costruire le opere che saranno necessarie per rendere Genova una grande capitale internazionale” ha ricordato il sindaco.

“Ci riusciremo anche grazie alla grande capacità dei genovesi di tirarsi su le maniche e lavorare tutti insieme. Questo è l’obiettivo per i mesi a venire ed è il mio augurio a tutti i cittadini: che il 2022 possa essere un anno di successi”.