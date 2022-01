Giorno della memoria, a Genova sei nuove 'pietre d'inciampo' - Genova 24

Genova. Una prima cerimonia in Salita S. Francesco, a ricordo dei coniugi Emanuele Cavaglione e Margherita Segre e poi la seconda in via Giovanni Bertora, vicino alla sinagoga, in memoria della famiglia del custode del tempio israelitico, Albino Polacco, la moglie Linda e i figli Carlo e Roberto.

Sono queste le sei nuove ‘pietre di Inciampo’ che la Comunità ebraica di Genova ha posizionato nel capoluogo ligure con una cerimonia che si è conclusa davanti alla sinagoga. “Le due pietre di Salita San Francesco – ricorda Ariel Dello Strologo, presidente della Comunità ebraica di Genova – sono state messe dove vivevano i coniugi Cavaglione, catturati e mandati a morire nel campo di concentramento perché traditi da italiani che dopo la guerra sono stati processati e condannati. Le altre quattro, invece, ricordano la famiglia Polacco che ha avuto la sventura di essere catturata il giorno della retata, il 3 novembre 1943.

Il custode era stato preso dai nazisti e costretto, con la minaccia di uccidere i figli, a chiamare tutti gli ebrei raggiungibili telefonicamente per partecipare a una riunione che, in realtà, serviva come trappola. Ne arrivarono una ventina che, come la famiglia del custode, furono portati ad Auschwitz. Ma la storia dei due bambini è un simbolo per la nostra comunità perché erano allievi della scuola speciale per ebrei espulsi dalle scuole, istituita dopo le leggi razziali, e a loro è stata dedicata la scuola De Scalzo Polacco”.

Alla cerimonia, che si è conclusa con una preghiera del rabbino capo, Giuseppe Momigliano, hanno partecipato il console generale tedesco Ingrid Jung, il sindaco di Genova Marco Bucci e alcuni studenti della scuola De Scalzo Polacco di Genova.