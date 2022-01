Giornalisti e precariato, la Cgil: "Solidarietà a Massimiliano Salvo" - Genova 24

Genova. Cgil Genova, Liguria e Slc Genova esprimono solidarietà a Massimiliano Salvo, il giornalista precario di Repubblica a cui non è stato rinnovato il contratto dopo 10 anni per aver denunciato la propria situazione ed essersi rivolto a un giudice del lavoro.

“La situazione di Salvo è purtroppo comune a migliaia di giovani che si trovano costretti a rinunciare ai propri diritti pur di poter lavorare, nelle piccole aziende come nei grandi gruppi editoriali” spiegano Fulvia Veirana, Igor Magni, Fabio Allegretti segretari generali Cgil Liguria, Cgil Genova, Slc Genova.

“Un precariato spesso irreversibile e senza prospettive – concludono – ma in pochi hanno il coraggio di denunciare per paura di perdere il posto proprio come è successo al giornalista.“