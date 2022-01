Calcio, il pensiero di Beppe Maisano su Coppa Italia e ripresa - Genova 24

La Fezzanese vince la Coppa Italia battendo 2-1 la Genova Calcio, arrivata in finale dopo partite disputate ad un buon livello e con tanti giovani.

L’epifania dei biancorossi non è stata delle migliori: perdere fa sempre male, ma ancor di più quando si è così vicini dal farcela.

Tuttavia, un uomo di tanta esperienza come Beppe Maisano, considerato un tecnico molto pretenzioso, non ha potuto far altro che complimentarsi con tutti, facendo emergere la totale sintonia all’interno dell’ambiente: “Oggi abbiamo giocato una grande partita, a prescindere dalle condizioni precarie e di alcune assenze importanti tra i giovani. Penso che, per il gioco espresso e per le occasioni da goal create, meritavamo sicuramente di più; ma questo è il calcio. Faccio i complimenti per esserci arrivati e per la qualità e la determinazione con cui hanno affrontato questo impegno. Spero che il raggiungimento di questa finale aiuti il gruppo a crescere, e la società a ricercare obiettivi sempre più importanti con continuità”.

Un tema ampiamente discusso è stato quello sulla decisione del Comitato Regionale di non prolungare l’inizio della ripresa dell’Eccellenza, rendendola l’unico campionato dilettantistico regolarmente in campo.

Ai pareri di alcuni dei protagonisti non poteva mancare il tecnico genovese, esprimendo tutto il suo dissenso sull’argomento: “Personalmente penso che non sia utile continuare a giocare, né da un punto di vista sanitario e né da un punto di vista sportivo: molte squadre si dovranno fermare e un campionato spezzatino non aiuta nessuno, anzi crea, numerosi problemi falsando il risultato sportivo. Comunque, viste le decisioni ,credo che le mie idee anche quest’anno non siano condivise. Per quanto riguarda il fatto che tutti i campionati si fermano e noi siamo costretti a continuare, mi pare veramente assurdo. Spero che l’associazione calciatori e l’associazione allenatori intervengano per la tutela dei principi minimi di salute; avere un carattere nazionale non vuol dire che dobbiamo essere la cavia di determinate scelte, senza avere i ritorni delle altre categorie per le società. In un momento pandemico, solo un blocco delle attività, almeno per un certo periodo, può tutelare la salute di tutti”.