Genova 2022, una mini coalizione Draghi-scettica chiede al senatore Crucioli di candidarsi sindaco - Genova 24

Genova. Alternativa, Italexit e Ancora Italia per la sovranità democratica. Sono questi i tre partiti che hanno chiesto al senatore genovese Mattia Crucioli, ex M5s ma in forza appunto all’Alternativa, di presentare la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali a Genova.

“La crisi democratica, economica, sociale e la conseguente crisi di partecipazione popolare che stanno affliggendo l’Italia hanno raggiunto una soglia di gravità tale da imporre a tutte le forze che si contrappongono ai partiti che sostengono il Governo Draghi di convergere e partecipare unite in tutti i prossimi passaggi elettorali”, si legge in una nota firmata dai referenti dei partiti sul territorio, Gerardo Altosole, Giovanni Cammaleri e Fabio Montorro.

“Per tale motivo, e per dare rappresentanza ai tanti genovesi che non si riconoscono nei partiti che hanno tradito il mandato elettorale, i coordinatori regionali della Liguria di Alternativa, Italexit per l’Italia, Ancora Italia per la Sovranità Democratica , hanno concordato di presentarsi unitariamente alle prossime elezioni amministrative genovesi”, annunciano.

“Chiediamo al senatore Mattia Crucioli, valutare la possibilità di rappresentare tale schieramento in qualità di candidato sindaco – dicono – auspichiamo che aderiscano a quest’appello anche i tanti cittadini organizzati in associazioni e movimenti protagonisti, insieme alle forze politiche proponenti, delle tantissime manifestazioni in difesa della Costituzione che hanno animato Genova e l’Italia negli ultimi mesi”, concludono lanciando un amo verso il popolo dei no green pass e dei no vax che spesso sono scesi in piazza nell’ultimo anno.