Genova 2022, l'Udi scrive ai partiti di opposizione: "Più spazio alle donne nel lavoro e nella politica" - Genova 24

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta dell’Udi, unione donne italiane di Genova, inviata ai partiti politici di Genova in vista della campagna elettorale per il consiglio comunale.

“L’Udi nel corso dell’anno 2021 ha consultato le proprie iscritte tramite il questionario “Parla, Genova” i cui risultati sono stati presentati nel settembre 2021, ha confrontato con studenti e professori i temi delle conquiste di leggi e provvedimenti che hanno reso fruibili e concreti i diritti derivanti dagli articoli della Costituzione, nell’occasione dell’iniziativa”A-UDI-ZIONI” nel novembre 2021 (Palazzo Ducale), ha accompagnato la diffusione della conoscenza del tema delle molestie sessuali nei posti di lavoro e sui mezzi di trasporto, ha dibattuto con i centri antiviolenza e le associazioni femministe cittadine il tema della violenza di genere e come i territori debbano rispondere a questa problematica, ha operato con associazioni e sindacati per ribadire il concetto delle opportunità per donne e uomini a partire dal quinto obiettivo dell’Agenda Ue 2030 per lo “sviluppo sostenibile”: il raggiungimento effettivo della parità di genere è l’obiettivo strategico e cruciale per il conseguimento di tutti gli altri”.

“Alla luce del nostro impegno su più fronti e con più soggetti – scrivono dall’Udi – chiediamo di far proprie le tre azioni chiave della strategia europea: lotta alla violenza di genere; possibilità per le donne di raggiungere posizioni apicali nel mondo lavorativo e nella politica; adozione della prospettiva di genere in tutti i provvedimenti normativi”.

“Non si tratta solo di una questione di uguaglianza ma di un tema economico – continua l’associazione – una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro sarebbe un contributo fondamentale alla crescita della ricchezza della nostra città, a partire dallo sviluppo dei servizi alla persona che aiuta chi già lavora ed è fonte di nuove occasioni lavorative”.

“Da cittadine della nostra città vogliamo che le forze dello schieramento di opposizione all’attuale governo cittadino siano all’altezza del compito di rispondere ai dubbi, alle richieste, ai bisogni sociali e di lavoro dimenticati in questi 5 anni. Vi sollecitiamo a superare le attese e a formare un programma coeso di sviluppo e di crescita per la città in cui al centro vi sia un forte segnale femminile, nelle persone e nei contenuti”.