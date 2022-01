Genova 2022, Forza Italia lancia la campagna in stile "We want you" per trovare candidati - Genova 24

Genova. “Stiamo facendo un lavoro enorme qui a Genova per riconquistare a Forza Italia tutto il consenso anche elettorale che meritano la serietà e la competenza nell’impegno politico quotidiano. Abbiamo lanciato, anche in collaborazione con l’on. Cassinelli e il capogruppo in Regione Muzio, una chiamata all’impegno capillare all’insegna del motto ‘Genova ha bisogno di te’, che ha ricevuto tante disponibilità a candidarsi con noi alle prossime elezioni da parte di persone nuove e libere, che vivono del loro lavoro e vogliono dare il loro contributo al bene comune della città senza tornaconti personali. La ricetta per rafforzare il centro del centrodestra, anche a Genova, per noi è questa, non altre. Invitiamo chi è interessato a candidarsi con noi in Comune o nei Municipi ad inviarci una mail all’indirizzo forzaitaliagenova2020@gmail.com”.

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia in Liguria, e Mario Mascia, commissario metropolitano e capogruppo del partito in Consiglio Comunale a Genova.

“Alle prossime elezioni comunali di Genova – proseguono Bagnasco e Mascia – Forza Italia sosterrà il sindaco uscente del centrodestra, Marco Bucci, senza se e senza ma, perché questa è la linea politica del partito indicata dal Presidente Silvio Berlusconi: chi non la condivide o se ne inventa un’altra pro domo sua o, dichiarandosi membro del nostro movimento politico, non è disponibile a coinvolgersi sotto il simbolo di Forza Italia – Berlusconi Presidente, evidentemente ne ha imboccata una totalmente diversa”, concludono il coordinatore regionale e il commissario metropolitano di Genova, “anche in riferimento alla notizia, non smentita, di un percorso autonomo di Giancarlo Vinacci rispetto a Forza Italia in vista delle elezioni genovesi”.