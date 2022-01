Genoa: visite mediche per Amiri, il centrocampo rinforzato anche con Frendrup - Genova 24

Genova. Nadiem Amiri è arrivato ieri per rafforzare le fila del Genoa. Ieri il giocatore ha postato una foto su instagram, mentre era a bordo dell’aereo privato che l’ha portato in città. Pollice alzato, gran sorriso e “andiamoooooooo” come unica parola a commento.

La “telenovela” con il Bayer Leverkusen si è conclusa dopo giorni di tira e molla. Il trequartista (ma può giocare anche da mezz’ala) tedesco di origine afgana è arrivato con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

La trattativa si è prolungata prima a causa della positività del giocatore, poi perché i tedeschi non riuscivano a trovare un sostituto.

25 anni, dotato di grande tecnica, nel giro della nazionale tedesca, è un acquisto di grande qualità.

Questa mattina le visite mediche e poi sarà a disposizione di Blessin. Il mister, intanto, su Instagram parla di una buona prima settimana di allenamenti con la sua squadra.

Il mercato, però, non è ancora terminato: Morten Frendrup, mediano di 21 anni in forza al Brøndby fornirà quel dinamismo in fase di rottura e interdizione che manca da inizio campionato. Vicinissimo anche Lukas Kacavenda, centrocampista offensivo classe 2003, nazionale croato Under 21, dall’Nk Lokomotiva.

Si intravede sempre di più la mano del direttore sportivo, un’inversione di tendenza nel modo di costruire la squadra: Spors sembra gettare le basi per un Genoa che guarda al futuro, con giovani di grande prospettiva da far crescere. Si è liberato, nel frattempo, di Caicedo, un giocatore “pesante” anche dal punto di vista dell’ingaggio e mai entrato in sintonia con la città. Amiri sembra essere la ciliegina sulla torta.

Mancano due giorni alla fine di uno dei mercati più importanti per il Genoa. Probabile ancora un rinforzo in attacco nel ruolo di esterno al posto di Ekuban, anche se il giocatore in quella veste si è distinto per impegno e corsa.

Anche in uscita dovranno essere perfezionate ancora alcune situazioni, a partire dal centrocampo, visti i nuovi arrivi.