Genoa grintoso e trasformato: manca solo il gol, con l'Udinese finisce 0-0 tra gli applausi - Genova 24

Genova. Finisce 0-0 tra Genoa e Udinese, una partita in cui il Grifone non è mai stato in pericolo e anzi, avrebbe potuto passare in vantaggio più volte. Una porta che sembra stregata, perché questa volta le occasioni ci sono state e anche parecchie. Si è vista una dinamicità e una grinta che quest’anno neanche con Ballardini erano state messe in mostra. Il problema è che questa classifica un punto è poco, ma almeno mister Blessin, chiamato a gran voce dalla Nord a fine gara, ha dato un barlume di speranza nella notte fonda rossoblù. I giocatori sembrano seguirlo, anche se si esprime nella sua lingua in panchina e l’impressione è che la squadra sia finalmente unita. Un inizio che si può definire incoraggiante, indipendentemente da come finirà questo tribolato campionato rossoblù.

90′ 4 minuti di recupero

90′ Nell’Udinese esce Arslan per Jajalo.

89′ Corner per il Genoa, la difesa friulana respinge

86′ Ammonito Perez per gioco falloso

Le immagini di Genoa-Udinese

84′ Fuori Ekuban per Calafiori nel Genoa

82′ Doppio corner guadagnato dall’Udinese

79′ Espulso Cambiaso, doppia ammonizione per aver interrotto una ripartenza avversaria

78′ Altro corner guadagnato dal Genoa

74′ Ammoniti Portanova e Arslan, faccia a faccia tra i due

73′ Nell’Udinese esce Beto per Success

72′ Ammonito Deulofeu

71′ Ammonito Cambiaso, che ha alzato il gomito su Molina

69′ Genoa ancora sprecone! Lancio di Badelj per Yeboah, che si allarga e prova il diagonale col sinistro, Silvestri respinge, la palla arriva a Portanova che alza troppo la mira.

68′ Cioffi sostituisce Soppy con Udogie

67′ Cambio nel Genoa: dentro Caicedo per Destro

61′ Cross di Cambiaso, colpo di testa di Destro, costretto ad arretrare, fuori

55′ Occasione Genoa: discesa di Sturaro, palla a Portanova che allarga troppo il diagonale, fuori di un niente

55′ Cambio nel Genoa: fuori Vasquez, dentro Cambiaso

52′ Calcio d’angolo per il Genoa, tiro di Portanova deviato fuori

51′ Grandi proteste di Destro, che aveva rubato palla a Nuytinck e viene bloccato in area di rigore da Becao. L’attaccante rossoblù invocava il rigore

46′ Ripartiti, palla al Genoa

Finisce 0-0 il primo tempo tra Genoa e Udinese. Rossoblù che hanno avuto almeno tre nitide occasioni da gol, non concretizzandole in modo un po’ goffo, ma a essere cambiato è l’atteggiamento della squadra: pressing e raddoppio di marcatura sul portatore di palla, dinamismo anche in chi, come Badelj, era sempre stato criticato in questa stagione. Nonostante la scarsa vena realizzativa, la posizione esterna di Ekuban sembra essere quella giusta. Ottime le prove di Portanova ed Hefti.

45′ Un minuto di recupero

44′ Calcio piazzato di Portanova, la palla arriva sul secondo palo dove c’è Vasquez che colpisce al volo. Palla sull’esterno della rete

42′ Involontario calcio di Silvestri a Yeboah, che resta a terra dolorante allo stomaco. Il gioco riprende senza l’intervento dei sanitari

41′ Ammonito Makengo, ha interrotto una ripartenza di Ekuban

39′ Ammonito Sturaro per gioco pericoloso

30′ Genoa ancora vicino al gol: Yeboah appoggia per Ekuban, che manca il pallone, favorendo Destro. L’attaccante però cicca la conclusione, scivolando a terra.

28′ Corner per l’Udinese, Portanova era riuscito a riconquistare palla, ma senza riuscire a controllarla. Sugli sviluppi Sirigua smanaccia e poi la difesa riesce a sbrogliare.

16′ Occasione Genoa: Yeboah stoppa male il pallone invece che tirare al volo solo davanti a Silvestri, che così blocca. Gran lavoro di Portanova, che ruba palla e lancia Sturaro, suo il cross.

14′ Partita ora più confusa dopo una partenza sprint del Genoa

6′ Ancora un doppio corner guadagnato dai rossoblù

3′ Occasione Genoa! Ancora un corner battuto da Portanova, la palla arriva a Ekuban che al volo trova l’opposizione di Silvestri, prodigioso anche sul tap-in di Yeboah

2′ Primo corner per il Genoa, diagonale di Ekuban deviato da un difensore.

1′ Partiti, prima palla toccata dall’Udinese

Destro, Yeboah ed Ekuban in campo insieme, a centrocampo Sturaro, Badelj e Portanova. Mister Blessin, all’esordio in panchina per questo delicatissimo Genoa-Udinese, sceglie il 4-3-3 come schema tattico, a quanto pare. Nell’Udinese la coppia di attaccanti è formato da Beto e Deulofeu. Cambio dell’ultimo minuto tra i friulani, c’è Soppy e non Udogie per un problema fisico durante il riscaldamento.

Un unico striscione nella Nord, vista l’assenza della tifoseria organizzata causa restrizioni Covid: è per Vito Gulli, l’imprenditore scomparso in settimana: “Vito Gulli vero genoano”, recita.

Genoa-Udinese 0-0

Reti:

Genoa: Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez (55′ Cambiaso), Sturaro, Badelj, Portanova, Ekuban (84′ Calafiori), Yeboah, Destro (67′ Caicedo).

A disposizione: Semper, Marchetti, Masiello, Melegoni, Calafiori, Pandev, Buksa, Maksimovic, Galdames.

Allenatore: Blessin

Udinese: Silvestri, Perez, Nuytinck, Becao, Molina, Arslan (90’Jajalo), Walace, Makengo, Soppy (68′ Udogie), Beto (78′ Success), Deulofeu.

A disposizione: Santurro, Piana, Zeegelaar, Mari, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Ianesi, Pinzi.

Allenatore: Cioffi

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: Sturaro, Cambiaso, Portanova (G); Makengo, Deulofeu, Arslan, Perez (U)

Espulso: Cambiaso al 79′