Il Genoa affonda: lo Spezia vince 0-1 lo scontro salvezza - Genova 24

Genova. Il Genoa affonda nella partita casalinga con lo Spezia, partita che avrebbe dovuto rappresentare il rilancio per inseguire la salvezza. Un primo tempo assurdo, giocato in modo timoroso e con molti errori, probabilmente dovuti a un mix di limiti tecnici e paura di sbagliare, con il risultato di aver lasciato allo Spezia il dominio della partita. Basta la rete di Bastoni agli aquilotti per tirare un sospiro di sollievo. I rossoblù, nella ripresa, mostrano un minimo di orgoglio e un po’ di aggressività in più, ma la palla non entra: due le occasioni sbagliate da Destro, non da lui, ma non è certo Destro il problema. La situazione ora si fa davvero difficile, se non impossibile.

93′ Sul rovesciamento di fronte Gyasi si fa parare il tiro in caduta da Sirigu, non senza qualche difficoltà

93′ Sponda di Caicedo, ci prova Pandev, Provedel blocca in tuffo

90′ 4 minuti di recupero

90′ Destro sbaglia il pareggio: appoggio di Pandev che ha protetto bene il pallone, l’attaccante alza il piattone sopra la traversa.

guarda tutte le foto 54



Tutte le immagini di Genoa-Spezia

89′ Cambio nello Spezia: fuori Verde per Ferrer

85′ Esce Maggiore, dentro Kovalenko

84′ Errore di Ostigard, Gyasi si invola, recupero di Portanova che ostacola quel tanto che basta l’avversario perché non riesca a tirare di potenza. Blocca Sirigu

83′ Ammonito Maggiore per comportamento non regolamentare

80′ Fuori Badelj nel Genoa, dentro Portanova

79′ Ancora Spezia pericoloso: contropiede che si conclude con un tentativo di Verde di poco a lato da fuori area, con Sirigu immobile

77′ Fuori Manaj nello Spezia, dentro Nzola

77′ Problemi per Maggiore, che resta a terra.

73′ Occasione Genoa: cross dalla sinistra, diagonale al volo di Hefti, Caicedo non arriva per un soffio per il tap-in vincente

71′ Fuori Ekuban per Caicedo nel Genoa

68′ Sturaro sparacchia fuori: dopo un’azione prolungata Pandev-Ekuban, la palla arriva al centrocampista che però ha fretta di tirare perché pressato.

67′ Verde si divora il raddoppio: fa tutto bene, liberandosi di Vasquez, ma al momento del tiro sbaglia tutto, sparando alto.

64′ Gran botta di Bastoni dalla distanza, Sirigu non rischia e col pugno mette in angolo

57′ Prima occasione per il Genoa: Destro si libera di Erlic e arriva davanti a Provedel, ma sbaglia la potenza del tiro, appoggiando quasi la conclusione.

54′ Scintille tra Manaj e Vasquez, Guida ammonisce entrambi

51′ Calcio di punizione di Rovella respinto dalla difesa, dall’altro lato Sturaro guadagna un angolo e poi ancora corner dall’altro lato

46′ Triplo cambio nel Genoa che gioca il primo pallone della ripresa: Hefti per Bani, Pandev per Cambiaso e Rovella per Melegoni.

Finito il primo tempo. Un Genoa veramente allo sbando quello visto sinora. La partita con lo Spezia, decisiva per provare a rilanciarsi nella lotta salvezza, si sta trasformando in una Caporetto. I giocatori sono mentalmente in difficoltà, soprattutto Cambiaso. Tassotti, in panchina al posto di Shevchenko, di nuovo positivo (debolmente) al Covid, dovrà scuotere i suoi ragazzi e soprattutto trovare altre soluzioni

45′ Erroraccio di Cambiaso, ne approfitta lo Spezia, ma stavolta Manaj viene fermato prima di arrivarre al tiro

41′ Buco nella difesa del Genoa, che stava salendo, Maggiore serve Verde che prova il diagonale, troppo largo

37′ Destro mette fuori dall’area di testa

36′ Ancora un calcio d’angolo per lo Spezia, il Genoa è allo sbando

34′ Ancora Spezia vicinissimo al gol: Gyasi riesce a passare la palla a Manaj nonostante sia cirondato da maglie rossoblù. Il numero 9 si gira e in caduta prova il tiro, che finisce di poco alla destra di Sirigu, proteso in tuffo

29′ Due calci d’angolo per il Genoa che però non vengono sfruttati

24′ Doppia occasione Spezia prima con Maggiore, poi con Verde, con Sirigu bravissimo a respingere e, nel secondo caso, aiutato anche da un compagno.

16′ Ammonito Destro

14′ Spezia in vantaggio con Bastoni, cross basso dalla sinistra di Verde e il giocatore che di piatto destro batte a rete indisturbato

13′ Colpo di testa di Manaj bloccato senza problemi da Sirigu

11′ Fasi di studio, Ostigard sembra già mostrare grande personalità, giocando a testa alta e parlando molto coi compagni

5′ Ammonito Ekuban per un fallo in attacco su Nikolau

1′ Partita iniziata con palla allo Spezia

C’è Ostigard dal primo minuto nel Genoa, che schiera titolari anche Melegoni e Fares. In panchina Tassotti dopo che Shevchenko è risultato debolmente positivo al Covid.

Genoa-Spezia 0-1

Reti: Bastoni 14′

Genoa: Sirigu; Ostigard, Bani (46′ Hefti), Vasquez, Melegoni (46′ Rovella), Sturaro, Badelj (81′ Portanova), Fares, Cambiaso (46′ Pandev), Ekuban (71′ Caicedo), Destro.

A disposizione: Semper, Andrenacci, Vanheusden, Masiello, Cassata, Ghiglione, Hernani.

Allenatore: Tassotti

Spezia: Provedel. Amian, Erlic, Nikolaou, Gyasi, Maggiore (85′ Kovalenko), Kiwior, Bastoni, Reca, Manaj (77′ Nzola), Verde (89’Ferrer).

A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Sala, Hristov, Antiste, Sher, Strelec, Bertola.

Allenatore: Hugeux

Arbitro: Guida

Ammoniti: Ekuban, Destro, Vasquez (G) Manaj, Maggiore (S)

Spettatori: