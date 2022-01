Genoa, quasi fatta per il ritorno di Piatek: trovato l’accordo con l’Hertha Berlino, si attende il sì del giocatore - Genova 24

Genova. Ci si attendeva un calciomercato rovente in casa rossoblù e, dopo nemmeno 24 ore dall’apertura ufficiale delle compravendite, ecco un nome pronto ad infiammare una piazza desiderosa di tornare protagonista. Dopo l’ufficializzazione di Hefti e la miriade di nomi accostata al Grifone sembrerebbe essere ad un passo il ritorno del “Pistolero” Krzysztof Piatek, attaccante polacco che brillò all’ombra della Lanterna totalizzando l’incredibile bottino di 13 reti siglate in appena 19 presenze.

Un bomber di razza dunque, un giocatore amato dai tifosi in cerca di riscatto proprio come il Genoa di Shevchenko, allenatore pronto ad accoglierlo a braccia aperte. L’accordo tra le due società sembrerebbe essere stato trovato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, adesso l’ultima parola spetterà al polacco: l’attaccante, visto il poco spazio trovato all’Hertha in questo inizio di stagione, starebbe valutando tra svariate offerte, il tutto con un occhio di riguardo per il Grifone, club che gli permise di emergere sui grandi palcoscenici del calcio europeo.

Per risolvere “i mal di schiena” di Caicedo il Genoa potrebbe dunque tornare a parlare polacco: i tifosi sperano mentre Piatek riflette, l’appuntamento per saperne di più è fissato successivamente al match di giovedì contro il Sassuolo.