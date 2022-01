Genoa, non ci sarà un'ultima chance per Shevchenko: ufficiale l'esonero del tecnico ucraino - Genova 24

Genova. Tanto tuonò che piovve. Risulta essere questa la maniera maggiormente esaustiva per poter descrivere la situazione in casa Genoa, società che, pochi minuti fa, come un fulmine a ciel sereno, ha annunciato la fine dell’era Shevchenko sulla panchina rossoblù.

Di seguito ecco il comunicato ufficiale: “Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita.”

Non ci sarà dunque, come invece era stato ipotizzato nella giornata di ieri, un’ulteriore ultima chance per il tecnico ucraino: Labbadia prepara le valigie, l’annuncio del suo arrivo ormai dovrebbe essere soltanto una formalità.