Genoa, nessun tiro nello specchio e una goleada che sa di sentenza: tutti bocciati tranne Sirigu - Genova 24

Genova. Un disastro: non si potrebbe definire altrimenti la prestazione di un Genoa umiliato da una Fiorentina straripante e mai realmente in partita. Tre tiri verso la porta e zero nello specchio, un misero 24% di possesso palla e nessun calcio d’angolo, il tutto aggravato da una prestazione insufficiente offerta praticamente da ogni singolo interprete sceso in campo. Numeri che confermano come la squadra abbia fatto la figura dello sparring partner da amichevole estiva: manovra inesistente ed efficacia offensiva pari a zero alle quali non è stata nemmeno abbinata la voglia di combattere. Neanche il penalty parato da Sirigu ha galvanizzato una squadra apparsa senza carattere.

Probabilmente non poteva esserci esordio peggiore per Abdoulay Konko, tecnico che in settimana verrà sotituito dall’ormai promesso sposo Bruno Labbadia, allenatore italo-tedesco considerato come un vero e proprio guru delle salvezze. L’impressione è che al Grifone però servirà un vero e proprio miracolo per riuscire ad esorcizzare una situazione precipitata nell’ultimo periodo.

Il progetto a lungo termine annunciato nel momento in cui era stato presentato Andriy Shevchenko e l’entusiasmo creatosi grazie all’arrivo dei nuovi proprietari della 777 Partners sembrano essere ormai soltanto un lontano ricordo. Nei cuori dei tifosi infatti, al posto di quei sentimenti, si sono fatte strada l’angoscia per una retrocessione che, soprattutto dopo la prestazione di questa sera, sembrerebbe essere ormai ad un passo e la rabbia nei confronti di una squadra che, oltre a non vincere dal 12 settembre, continua a dimostrare ad intermittenza (come fatto in Coppa Italia contro il Milan) le proprie qualità senza avere una reale stabilità mentale.

Nel match del Franchi, in seguito al gol dello svantaggio, a prendere il sopravvento in campo sono stati i fantasmi del passato, un fattore che ha completamente bloccato i giocatori rossoblù, incapaci di opporsi (anche con un moto d’orgoglio) ai continui affondi degli avversari.

TUTTI BOCCIATI TRANNE UNO

L’unico interprete a salvarsi (sufficienza piena per lui) è stato Salvatore Sirigu, portiere Campione d’Europa che, nonostante un rigore parato e alcuni interventi provvidenziali, nulla ha potuto però rispetto a una Fiorentina davvero straripante. Il fatto che al termine di un 6 a 0 il portiere risulti il migliore dei suoi la dice lunga su quanto fatto dal Genoa questa sera. Il portiere sardo ha tenuto in partita la squadra opponendosi al cucchiaio di Vlahovic e in occasione del primo e del secondo goal ha compiuto parate importanti, vanificare dalle ribattute dei viola, che sono stati più lesti dei difensori rossoblù. Di fronte a lui l’intero pacchetto difensivo (composto prima da Hefti, Ostigard, Vanheusden e Calafiori, con quest’ultimo sostituito tra un tempo e l’altro da Bani) non può che ricevere un 4,5, il tutto aggravato dal 4 dello svizzero ex Young Boys, colpevole di aver concesso un penalty agli avversari in modo abbastanza ingenuo. La difesa è stata spesso disattenta ed è mancata quella concentrazione tipica delle squadre che provano la “barricata per strappare almeno un punto”. Portanova invece, con il suo 5,5, è stato il migliore del centrocampo: duttile nel cambiare più ruoli, ha dato l’impressione di essere uno dei pochi ad avere voglia di lottare (Badelj e Galdames anch’essi da 4,5, mai in partita). Parlando dell’attacco, visti i pochi palloni giocabili, 5 sembra l’unica valutazione possibile per Destro e Yeboah.