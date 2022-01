Genoa, Kelvin Yeboah è il nuovo colpo di Spors: fiuto del goal, esperienza internazionale e conteso da due nazionali - Genova 24

Prosegue la campagna acquisti del Genoa. Dopo Hefti e Ostigard, il direttore sportivo Spors ha messo a segno un altro colpo dal respiro internazionale: il nome è quello di Kelvin Yeboah.

Punta centrale giovanissima, è un classe 2000, ma con un curriculum già ricco: Novara e Monza i club con i quali è cresciuto in Italia, prima di passare al settore giovanile degli inglesi del West Ham.

Valigia di nuovo in mano nel 2019, destinazione seconda serie austriaca. Con la maglia del WSG Wattens, prima stagione con i grandi e primo successo, coinciso con la promozione nella Bundesliga austriaca. Campionato che ha poi però giocato con i colori dello Sturm Graz. Quest’anno, un ruolino di marcia da grande bomber con già 11 centri in campionato e secondo posto nella classifica marcatori del campionato. Anche una rete in Europa League, nelle fasi di qualificazione contro il Mura.

Il goal scorre nelle vene di Kelvin Yeboah. È infatti nipote di Anthony Yeboah, bomber ghanese a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 che ha giocato, tra le altre, con il Leeds e l’Amburgo.

Yeboah ha i genitori ghanesi ma possiede la cittadinanza italiana. Conteso dalle due nazionali, ha scelto di rispondere alla chiamata dell’Under 21 di mister Paolo Nicolato.