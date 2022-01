Genoa: il tedesco Alexander Blessin è il nuovo allenatore dei rossoblù - Genova 24

Da pochi minuti, il Genoa ha comunicato ufficialmente il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Alexander Blessin. Tedesco classe 1973, ha legato il suo nome alle giovanili del Lipsia. Prima di approdare al Grifone, era in carica all’Oostende, squadra di prima divisione belga. Per liberarlo, il Genoa ha pagato la clausola rescissoria.

L’allenatore stava lottando per la salvezza. La sua ormai ex squadra, infatti, occupa attualmente il quindicesimo posto in classifica: sette vittorie, due pareggi e dodici sconfitte.

Spors ha dunque tenuto fede alla sua linea internazionale. Dopo il “no” di Bruno Labbadia, si erano rincorse voci circa un possibile ritorno di Maran o di Nicola, quest’ultimo invocato dalla piazza per il suo carisma e la sua “genoanità”. Tuttavia, il direttore sportivo rossoblù ha preferito seguire lo stesso principio che fino a questo momento ha guidato le scelte in termini di giocatori, tutti provenienti dall’estero e tutti “inediti” per la Serie A.

Il curriculum di Blessin non sembra al momento l’ideale per rassicurare una piazza la cui squadra versa in una situazione complicatissima di classifica. Curiosità: il nome del tecnico, che ricorda l’inglese “blessing” (benedizione), può perlomeno far tirare un sospiro di sollievo ai più scaramantici. Se sarà, come direbbe la proprietà americana, una “blessin(g) in disguise”, ovvero una scelta che lascia perplessi ma che poi si rivela vincente, lo dirà soltanto e come al solito il campo.