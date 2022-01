Genoa, galeotta fu la Coppa Italia: il 4-3-3 di Shevchenko funziona, decisione sull'esonero rinviata - Genova 24

Genova. Una prestazione gagliarda ed impeccabile dal punto di vista dell’approccio. Quasi un’ora di vantaggio a San Siro e tempi supplementari contro un Milan messo alle strette. È stato questo in estrema sintesi quanto si è visto ieri sera nella gara valida per gli ottavi di finale che ha visto i rossoneri di Stefano Pioli affrontare il Genoa allenato da mister Andriy Shevchenko. Lo stadio in cui ha incantato da calciatore come ultimo atto per la sua prima esperienza ufficiale da allenatore di club: sembrava questo il beffardo scenario con il tecnico ucraino designato come vittima sacrificale, capro espiatorio “sacrificabile” per tentare di dare una scossa ad un gruppo di giocatori apparsi svuotati e senza mordente.

Ieri sera però il Grifone di Shevchenko ha sorpreso tutti e, anche grazie all’intuizione dell’allenatore che ha presentato i suoi con un coraggioso 4-3-3, il Milan ha seriamente rischiato di venire eliminato dai rossoblù. A brillare sono stati soprattutto i nuovi acquisti, interpreti davvero interessanti e dalle indiscutibili qualità riusciti a fare la differenza per più di un’ora di gioco. Anche l’asse Ekuban-Caicedo è risultato essere una trovata davvero molto interessante, un esperimento riuscito a valorizzare al meglio le qualità di entrambi i terminali offensivi rossoblù. Ottimi guizzi con forse qualche dribling di troppo poi per Yeboah, il tutto senza dimenticare la prestazione monumentale di un Ostigard apparso in stato di grazia.

La super prestazione di San Siro e l’aver trascinato il Milan ai tempi supplementari hanno dunque obbligato i vertici societari ad un ripensamento: il discorso Labbadia sembrerebbe essere stato messo in stand-by, si proseguirà con Shevchenko almeno fino alla trasferta di Firenze. L’ucraino quindi avrà un’altra chance per far ricredere gli scettici, soprattutto quei dirigenti che, a cuor leggero, sarebbero disposti ad esonerarlo dopo appena undici partite, di cui più della metà disputate contro squadre presenti nella parte sinistra della classifica.

Infine esonerare l’attuale allenatore senza dargli il tempo necessario di poter lavorare come vorrebbe con i nuovi acquisti sarebbe davvero corretto nei suoi confronti? Il tutto con l’ulteriore rischio di dover concedere ad un volto nuovo il tempo di ambientarsi, un margine di errore che ormai il Genoa non possiede. La società dunque prosegue con le proprie riflessioni, questo mentre Shevchenko si prepara all’ennesimo crocevia della stagione rossoblù: contro la Fiorentina sarà doveroso almeno confermare la prestazione del Meazza, una sonora sconfitta porterebbe altrimenti ad un praticamente certo esonero dell’ucraino.