Genoa, esplode il mercato: ufficiale Calafiori, si tratta per Piccoli e Miranchuk; ai saluti Ekuban e Cassata - Genova 24

Genova. Dopo l’ottima prestazione offerta contro il Milan è nuovamente tempo di mercato in casa Genoa. La volontà di proseguire ad operare sia in entrata che in uscita continua ad essere considerata come una vera e propria urgenza in casa Grifone, club scatenato soprattutto grazie alla liquidità messa a disposizione dalla nuova proprietà. L’obiettivo salvezza, successivamente alla sconfitta rimediata contro lo Spezia, sicuramente si è complicato, ma la speranza dei vertici rossoblù resta quella di riuscire a mantenere la massima categoria anche per merito di un restyling attento ed accurato.

A tal proposito proprio oggi è stato ufficializzato un nuovo innesto per quanto riguarda la rosa a disposizione di mister Andriy Shevchenko: il tecnico ucraino potrà contare su Riccardo Calafiori, terzino classe 2002 pronto a mettersi in gioco con la maglia (scelta la numero 16) del Grifone. Il suo arrivo ha reso possibile il trasferimento di Fares al Torino, esterno mai realmente amato dalla tifoseria rossoblù nonostante la doppietta che, per il momento, ha regalato al Genoa l’unica vittoria stagionale. Formula del prestito secco (stessa opzione utilizzata per prelevare Ostigard) per l’ormai ex Roma, ottimo prospetto che si aggiunge dunque proprio a quello dell’appena citato difensore ex Stoke City oltre agli arrivi di Yeboah e di Hefti.

Le sorprese non sono però finite qui per i supporter rossoblù, tifosi ai quali il General Manager Johannes Spors dovrebbe regalare almeno altri tre o quattro colpi prima della chiusura della sessione invernale del calciomercato. Sembra infatti ormai essere alle battute conclusive la trattativa che dovrebbe portare all’ombra della Lanterna Nadiem Amiri, talentuoso centrocampista offensivo al momento in forza al Bayer Leverkusen. Oltre a lui, il Genoa a centrocampo starebbe valutando il profilo di Marco Benassi, giocatore desideroso di approdare in un club che possa concedergli lo spazio che a Firenze non sta più trovando. Infine in attacco continuano a rimanere calde le trattative che potrebbero portare all’arrivo di Piccoli e Miranchuk, ottimi interpreti i quali potrebbero esaltarsi proprio grazie al 4-3-3 lanciato da Shevchenko.

Per quanto riguarda invece il capitolo cessioni, Ekuban sembrerebbe diretto in Turchia mentre Hernani potrebbe accasarsi ad un altro club di Serie A, questo con Cassata vicino al Parma. Maksimovic e Sabelli, al contrario, sono stati messi fuori rosa. Proseguono dunque le manovre di mercato in casa Grifone, il tutto con un obiettivo ben chiaro: una salvezza difficile, ma da rendere possibile anche grazie ai nuovi innesti.