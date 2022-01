Genoa e Samp fidatevi di Blessin e Giampaolo: guardare avanti e giocare con coraggio - Genova 24

Contesti diversi ma situazioni analoghe. Lunedì il Genoa in campionato contro la Fiorentina. Martedì la Sampdoria in Coppa Italia contro la Juventus. Le due formazioni genovesi sono uscite con le ossa rotte dai due incontri. 6 a 0 e 4 a 1 sono due passivi pesanti, ma il problema principale è stato l’atteggiamento.

Le due squadre sono risultate contratte, ripiegate su se stesse, cupe e prossime all’implosione. Un “grigiore” che si evidenzia non tanto nelle numerose reti incassate ma nella quantità dei tiri in porta. Fino al goal di Conti, minuto sessantadue della ripresa, il numero di tiri nello specchio delle due genovesi era pari a zero. Per quanto sia fisiologico che Fiorentina e Juventus impongano il proprio gioco, un tale score non può passare inosservato.

Giampaolo e Blessin hanno fin dalle prime dichiarazioni sottolineato l’importanza di affrontare le partite in modo diverso, discorso sintetizzabile in due parole: guardare avanti. Concetto applicabile sia in senso lato, mettersi alle spalle le paure, sia in senso strettamente tecnico, non rinunciare all’attacco e alla proposta.

Le foto degli allenamenti scattate dai due club e postate sui profili social societari mostrano due allenatori molto carichi. Il linguaggio del corpo trasmette grinta e l’ambiente sembra essersene accorto, dando un’occhiata ai commenti dei tanti appassionati. Marco Giampaolo indica la via con la mano, quasi a mimare il suo mantra: “Testa alta e giocare a calcio”. Blessin comunica con i gesti e con il contatto fisico, prendendo letteralmente Galdames per le spalle, come a voler dare uno scrollone a lui e a tutto il Genoa.

Le tre parole d’ordine di Marco Giampaolo sono state “spirito, coesione e identità” e ha ricordato che, a Marassi, sotto la sua gestione si sono vinte “partite impensabili”. Identità significa anche sicurezza nei propri mezzi e il richiamo alle imprese uno stimolo a non dare nessuna partita per persa in partenza. Contro lo Spezia ci vorrà una Samp più coraggiosa rispetto a quella vista nelle ultime uscite e consapevole di poter far male. Lo stesso coraggio che ha spinto l’allenatore a rimettersi in gioco dopo due delusioni non da inizio stagione come piace a lui ma in corsa. “Solo per la Samp”, ha dichiarato.

Da Bogliasco a Pegli, l’input sembra il medesimo. Blessin, parlando ai microfoni di Sky Sport, ha descritto del suo modo di intendere il gioco: “alta velocità, pressing, mentalità”, ha detto in inglese. Il Genoa del tedesco dovrà imporre un ritmo quindi. C’è poco da perdere e, di conseguenza, tanto da guadagnare. L’allenatore proverà a convincere i giocatori ad andare alla ricerca del pallone, lasciandosi alle spalle sì qualche spazio ma anche tante paure. L’Udinese ha bisogno di punti, ma il Genoa ancora di più. L’obiettivo è far sì che questa differenza in qualche modo emerga.