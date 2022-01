Genoa, domani al via la sessione invernale di calciomercato: per salvarsi sarà rivoluzione - Genova 24

Genova. Una sessione all’insegna del rinnovamento. Sarà questa la direttiva principale in casa Genoa, società che, dopo aver cambiato proprietà e guida tecnica, si appresta adesso a rivoluzionare anche la rosa a disposizione di Andryi Shevchenko, allenatore desideroso di ricevere ”qualche regalo” per riuscire a centrare l’obiettivo salvezza.

Ecco dunque Silvan Hefti, ma non solo. Il terzino destro svizzero, prelevato per 5 milioni dallo Young Boys, dovrebbe essere infatti soltanto il primo acquisto di una lunga serie. Difesa, centrocampo e attacco necessitano di nuovi innesti, ma anche il discorso portiere resta tuttora in bilico. Perin potrebbe infatti tornare a vestire il rossoblù spingendo Sirigu alla Juventus, una trattativa però sicuramente meno urgente rispetto alla ricerca di rinforzi in altri reparti.

Shevchenko vorrebbe passare dal 3-5-2 al 4-3-3, un’ulteriore modifica che non assicura a nessun interprete la permanenza in maglia rossoblù. In entrata Doekhi (in forza al Vitesse), Bozoer (giocatore dell’Ajax) e Rugani sembrerebbero essere i nomi per la difesa, questo con qualcuno tra Rincon, Vecino, Amrabat e Villar pronto a riscattarsi all’ombra della Lanterna.

Pjanic invece il sogno per sostituire un Badelj apparso sottotono, il tutto senza dimenticare il reparto offensivo. Younes, Volland, Piccoli e Miranchuk i profili, giocatori tuttavia difficili da liberare dai rispettivi club per svariati motivi. La linea però sembra tracciata, operazioni intraprese di comune accordo tra allenatore e dirigenza come da tempo non si vedeva in casa rossoblù.

Nel frattempo Ekuban, Bianchi, Tourè ed Hernani dovrebbero già aver preparato le valigie, questo senza dimenticare i troppo spesso infortunati Caicedo e Fares, veri e propri oggetti misteriosi del mercato estivo. La permanenza di Destro invece dipenderà dal rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2022.

Nel frattempo al Signorini, fresco di rinnovamento del manto erboso, la squadra è tornata ad allenarsi in vista della prima giornata del girone di ritorno, un turno che vedrà il Grifone impegnato contro il Sassuolo in quel di Reggio Emilia. Ottenere un risultato positivo sarà fondamentale ancor più per il morale che per la classifica: l’operazione rimonta sta per iniziare.