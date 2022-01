Genoa, dietrofront Labbadia. Si torna a guardare "in casa": Maran in pole - Genova 24

Genova. L’annuncio di Bruno Labbadia al Genoa era atteso per la giornata di oggi, ma la notizia non è arrivata. Anzi.

Come ha anticipato Repubblica Genova il mister specializzato in salvezze avrebbe dovuto atterrare in città oggi, ma non è accaduto. La notizia è stata poi ribattuta anche da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato.

Dopo il 6-0 subito ieri dai rossoblù, probabilmente la situazione è precipitata e l’accordo è saltato.

La dirigenza sarebbe così costretta a riconsiderare tutta la strategia. Al momento le voci parlano di Rolando Maran come più vicino alla panchina del Grifone.