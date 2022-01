Genoa, dall'Atalanta del Gasp arriva Piccoli in prestito: più giocherà, meno costerà al Grifone - Genova 24

Genova. L’Atalanta saluta Roberto Piccoli e lo cede in prestito al Genoa, che lo accoglie a braccia aperte, fino al termine della stagione, dove potrà trovare più spazio nel progetto di Blessin rispetto a quello esiguo avuto finora con Gasperini. È stato lo stesso attaccante, nazionale Under 21, a chiedere di essere ceduto, proprio per la voglia di giocare e dimostrare quanto vale.

Piccoli è arrivato lunedì sera a Genova e martedì mattina ha sostenuto le visite mediche al laboratorio Synlab del Porto Antico. Martedì pomeriggio sarà a disposizione del tecnico tedesco Alexander Blessin che guiderà la prima seduta settimanale.

Come segnala BergamoNews, Piccoli arriva in prestito oneroso, ma con la particolare formula che più partite disputerà meno costerà al Genoa.