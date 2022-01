Genoa, Criscito tuona: "Contro lo Spezia prestazione vergognosa, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e lavorare" - Genova 24

Genova. Una sconfitta pesante che ha inevitabilmente lasciato non pochi strascichi in casa rossoblù. All’indomani della rovinosa battuta d’arresto contro lo Spezia il giudizio dei tifosi non sta risparmiando nessuno e, mentre torna ad aleggiare la figura di Ballardini per provare a salvare quanto resta di una squadra priva di idee e povera di qualità, ecco salire alla ribalta un post pubblicato sulla pagina Instagram di Domenico Criscito nella tarda serata di ieri.

“In questo caso le strade sono due… O si molla e buttiamo tutto nella mer*a o si continua a lavorare cercando di uscire da questo momento”. Sono stati questi i toni con cui il capitano del Genoa ha scelto di iniziare il proprio sfogo, che poi è proseguito come segue: “Lo so, è dura per tutti, ma io preferisco la seconda. Dispiace tanto per tutti i tifosi che in ogni partita in casa e in trasferta ci sostengono nonostante tutte le difficoltà del momento. Oggi non ci sono scuse riguardo la prestazione che secondo me è stata vergognosa e ci prendiamo tutte le responsabilità. Responsabilità che tutti dobbiamo assumerci e lavorare su errori che commettiamo in campo e fuori. Testa alta e lottiamo da grifoni“.

Questo dunque lo sfogo del giocatore più rappresentativo dei rossoblù, capitano del Genoa ieri non convocato a causa dei pochi allenamenti complice la positività al Covid (Criscito si è negativizzato soltanto venerdì). Dopo la prova gravemente insufficiente offerta contro lo Spezia, il Genoa in campionato sarà chiamato a reagire contro la Fiorentina, un ostacolo che, nonostante nelle condizioni attuali possa apparire insormontabile, dovrà essere affrontato per forza di cose cercando di vincere, questo per non rischiare di alimentare ulteriormente lo sdegno e la rabbia di una tifoseria intera. Nel frattempo, prima del match di Coppa Italia programmato per giovedì sera a San Siro, la società dovrebbe sciogliere il nodo allenatore: Maran e Ballardini si trovano ancora sotto contratto e, se si optasse di sollevare dall’incarico dell’ucraino, potrebbe essere chiamato proprio uno dei due a sostituirlo.