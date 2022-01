Genoa, contro il Sassuolo una nuova linfa fondamentale per la salvezza: adesso in arrivo la prova Spezia per confermarsi - Genova 24

Genova. Un Grifone frizzante e combattivo come non lo si vedeva da tempo. Risulta essere questa la descrizione più adeguata della prestazione offerta contro il Sassuolo allenato da mister Dionisi, un tecnico preparato e abile non riuscito però a venire a campo di una partita resa da subito complicata da un Genoa voglioso di vincere e dimostrare come da tempo non accadeva.

Le progressioni di Cambiaso, gli inserimenti di Destro, i lanci di Badelj e persino la prestazione sopra le righe di un Ekuban irriconoscibile (in positivo). È stata gagliarda e meritevole di elogi la performance offerta dai rossoblù, compagine addirittura da 4 mesi in attesa dei 3 punti. Battagliare e tenere il ritmo del Sassuolo (soprattutto nel primo tempo) non è infatti bastato agli uomini di Shevchenko, in difficoltà soprattutto successivamente al gol subito e dunque troppo impegnati nel difendere per riuscire a proporre qualcosa di concreto e pericoloso in fase realizzativa.

Alla fine è stato comunque un ottimo pareggio in quel di Reggio Emilia, un risultato è una prestazione che permettono di guardare con fiducia all’impegno contro lo Spezia programmato per domenica 9 gennaio alle 18:30. Vincere sarà imperativo per poter agganciare proprio gli aquilotti in classifica, una situazione che permetterebbe al Genoa di portarsi avanti anche negli scontri diretti inguaiando oltremodo la formazione guidata da Thiago Motta.