Genoa con un positivo in più col Sassuolo, Mauro Tassotti: "Dobbiamo fare qualche colpo, margine di errore basso" - Genova 24

Il Genoa si prepara alla trasferta di Sassuolo con un calciatore in meno a disposizione. Nelle ultime ore, il club ha comunicato che un altro giocatore è risultato positivo al virus, senza però renderne nota l’identità.

Il lavoro in campo di questi giorni è stato portato avanti dal vice Mauro Tassotti, visto che Shevchenko è ai box perché contagiato. La partita contro gli emiliani apre un girone di ritorno nel quale il Genoa dovrà macinare punti per salvarsi e non costringere il nuovo corso societario a vivere almeno un anno di Serie B.

Mauro Tassotti in conferenza stampa ha elogiato lo spirito messo in mostra dalla squadra in occasione dell’ultima uscita del 2021: “Non c’è più spazio per tanti errori. Prima c’era più margine. Ci piacerebbe vedere il Genoa visto contro l’Atalanta sotto l’aspetto agonistico. Dobbiamo ripartire da quella partita. Ma lo spirito battagliero non deve andare a discapito dell’ordine. La gente ha riconosciuto con un applauso il nostro impegno, anche se non abbiamo vinto”.

Sul nuovo acquisto Hefti: “Un giocatore che ha una certa esperienza. Vedremo se farlo partire subito o dalla panchina. Ci vorrà un po’ di tempo perché si adatti, ma speriamo sia veloce perché non ne abbiamo tantissimo. Può sia giocare a quattro sia fare il quinto nel 3-5-2. Diamogli il tempo di comprendere le differenze tra il campionato svizzero e quello italiano. Nello Young Boys ad esempio giocava sempre sul campo sintetico in casa, tipo di manto che rende tutto più veloce”.

Su Fares e Caicedo: “Sono due giocatori che stanno rientrando. Hanno avuto piccole ricadute. Ci vuole cautela ma sono a disposizione, anche solo per una parte della partita. Sono nel gruppo squadra da oggi”.

Da qui al 20 febbraio, il Genoa incrocerà i tacchetti con Spezia, Salernitana e Venezia. Sfide da non sbagliare intervallate da gare dal più alto coefficiente di difficoltà contro Fiorentina e Roma. “I punti fatti contro le dirette concorrenti sono anche punti tolti alle stesse. Bisogna però pensare anche a qualche colpaccio, come fatto dallo Spezia contro il Napoli”, aggiunge Tassotti.