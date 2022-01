Genoa, Bruno Labbadia: il tecnico vicino ai rossoblù ma con la Sampdoria nel cuore - Genova 24

Origini italiane, di Terracina, nel Lazio, ma una vita trascorsa in Germania, dove i genitori emigrarono negli anni ’50. Bruno Labbadia, ex giocatore del Bayer Monaco e ora allenatore, è tra i papabili per la panchina del Genoa in caso di esonero di Andriy Shevchenko.

In queste ore, però, sui social sta iniziando a circolare un video quantomeno “curioso” se rapportato al possibile approdo in rossoblù dell’allenatore tedesco. A quanto pare, infatti, il tecnico avrebbe nel cuore una squadra di Genova… ma quella “sbagliata”, ossia la Sampdoria.

Il video (visibile anche su YouTube) è stato caricato da un giornalista, Federico Lo Giudice, che dalla Germania collabora con Tuttosport e Sky Italia. Si tratta proprio di una sua intervista a Labbadia, realizzata per Sky Sport nel 2009 ai tempi della sua prima esperienza con l’Amburgo. In quell’occasione aveva chiesto al mister quale fosse la sua squadra del cuore: la risposta fu “la Sampdoria” (in realtà chiamata con il suo nome internazionale, ossia “Sampdoria Genoa”). Una passione che Labbadia spiegava così: “Mi piaceva tanto quando giocavano Roberto Mancini, Vierchwood o Vialli. Era una piccola squadra, però aveva grandi giocatori”.

Una frase lontana nel tempo, certo, e che ovviamente non può influenzare il lavoro di un allenatore professionista. D’altro canto, però, non rappresenta certo il miglior biglietto da visita possibile per Labbadia di fronte ai supporter rossoblù, vista la rivalità che da sempre anima le due squadre della città. E poco importa se, nel chiamare il team “Sampdoria Genoa”, il tedesco ha involontariamente citato anche il Grifone: non si può escludere che quella passione giovanile possa rivelarsi controproducente in caso di reale approdo sulla panchina di Sheva in caso di difficoltà.

Da giocatore, Labbadia ha vinto due volte la Bundesliga: nel 1991 con il Kaiserslautern e nel 1994 con il Bayern di Monaco. Ha vestito anche le casacche dell’Amburgo, del Colonia e del Werder Brema. Nessun trofeo da tecnico ma anche in questo caso Labbadia ha maturato esperienza in squadre importanti come Bayer Leverkusen, Amburgo, Stoccarda, WolfsBurg e Hertha Berlino.