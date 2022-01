Genoa, anche l'islandese Gudmundsson tra i rinforzi. Rientra Czyborra - Genova 24

Genova. Un altro acquisto per il Genoa di Alexander Blessin. Nell’ultimo giorno di calciomercato arriva dall’Az Alkmaar Albert Gudmundsson, ala destra islandese classe 1997, già nazionale del suo paese con 29 presenze e 6 reti.

La notizia è rimbalzata questa mattina, con l’arrivo a Genova del giocatore per le visite mediche.

I rossoblù lo hanno cquistato a titolo definitivo.

Gudmundsson è il primo islandese a giocare nel Genoa e in famiglia conta una tradizione di calciatori: il bisnonno militò nel Milan nella stagione ’48/’49. Dopo il settore giovanile in patria ha proseguito tutta la sua carriera in Olanda vestendo tra le altre le maglie dell’Heerenveen, del Psv Eindhoven e infine dell’Az Alkmaar.

Tra le novità anche un ritorno anticipato: Lennart Czyborra, esterno sinistro, rientra dal prestito all’Arminia Bielefeld.