Genoa, la situazione. Piove sul bagnato: altri due positivi al Covid, stiramento per Cambiaso - Genova 24

Genova. Uno stiramento per Andrea Cambiaso. Il Genoa ha comunicato che gli esami strumentali svolti dal calciatore Andrea Cambiaso hanno evidenziato una elongazione (stiramento) al retto femorale sinistro.

Nella giornata di ieri sono arrivati anche due nuovi positivi al virus Sars-Cov2 nella prima squadra dopo un test molecolare.

I due calciatori sono stati posti in isolamento domiciliare e le autorità sanitarie competenti sono state prontamente informate.

La situazione medica arriva in un momento davvero difficile per la squadra, anche alla luce della vittoria di ieri del Cagliari sul Bologna.

Inevitabile che le decisioni sulla guida tecnica non venissero prese nella settimana della Coppa Italia. Giovedì il Genoa sarà a San Siro per giocare contro il Milan, mentre lunedì è prevista la trasferta a Firenze, dove ha preso casa Piatek, ex rossoblù, in prestito dall’Herta Berlino e per qualche tempo associato al Grifone in un “ritorno di fiamma” spento negli ultimi giorni.

Quello che è certo è che i giorni passano e per ora sul mercato non sono arrivati quei colpi che possono tranquillizzare i tifosi per almeno dare una speranza ai tifosi di lottare per la salvezza.

Facendo un’analisi anche un po’ cinica viene da chiedersi, in un mondo del calcio ormai guidato dai procuratori, quale giocatore di valore accetterebbe di accasarsi al Genoa, con il rischio di non mantenere la categoria a fine stagione? Guardando la classifica il Venezia, quart’ultimo, è quota 17: a cinque punti di distanza (ma con una partita in meno). Non un’enormità anche alla luce del fatto che le due squadre dovranno affrontarsi alla fine di febbraio. Il Cagliari è in piena ascesa a 16 punti, mentre al sedicesimo posto c’è lo Spezia appena rilanciato dalla vittoria al Ferraris.

Sicuramente da questa sessione di calciomercato, alla luce di quanto dichiarato dalla dirigenza, i tifosi si aspettavano interventi più tempestivi e corposi. Da quando sono arrivati, i proprietari del fondo 777 Partners hanno dichiarato di fidarsi molto delle statistiche nelle scelte e, a quanto pare, lo hanno fatto anche in questa fase iniziale con la scelta di Shevchenko e i primi acquisti di gennaio: quello che non hanno capito, forse, è che il calcio, a differenza di sport come basket e pallavolo, è davvero qualcosa di imprevedibile proprio per la struttura stessa del gioco, in cui entrano prepotentemente altri fattori (carattere e fortuna sono solo alcuni di questi).

L’allenatore, che predilige il 4-3-3, si è trovato una squadra povera di attaccanti ed elementi inadatti al modulo preferito. Dopo un inizio in cui l’ucraino ha provato a far impostare i suoi con una costruzione dal basso, nelle ultime gare questo elemento sembra essere meno evidente. In sostanza è difficile capire l’impronta che vuole dare a questa squadra con il 3-5-2 “di sicurezza”, ma che non ha dato risultati sinora. La mancanza di esperienza in un club potrebbe inoltre risultare fatale dal punto di vista della gestione quotidiana. E intanto la casella di vittorie è ferma a una, il peggior risultato della serie A.

Radiomercato intanto parla di complicazioni per l’arrivo di Miranchuk dall’Atalanta, anch’esso obiettivo molto chiacchierato. Si parla anche di Calafiori, giovane (19 anni) terzino della Roma. Quello che è certo è che serve una punta, anzi, due: Caicedo è svogliato, Ekuban si impegna ma non si è dimostrato prolifico nonostante le molte partite giocate. Pandev è ormai a fine carriera e non regge 90 minuti.

Il problema è che con la fretta, di solito, non si lavora bene. Ormai, però, il tempo è scaduto.