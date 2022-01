Garante degli anziani, per il Pd "occasione persa": il professor Tanganelli ha la tessera di partito di Bucci - Genova 24

Genova. Non piace al Pd genovese la scelta di nominare come garante dei diritti degli anziani per il Comune di Genova, il neurologo Paolo Tanganelli.

“Prendiamo atto – si legge in una nota del gruppo Dem a palazzo Tursi – ancora una volta, che la via maestra per ricoprire ruoli nell’amministrazione pubblica è quella di avere in tasca la tessera del partito del sindaco”.

Ancora oggi, sul sito internet di Vince Genova, la lista civica di Marco Bucci, si legge che Tanganelli ricopre nel partito il ruolo di “Referente per gli anziani”.

“Dal partito alle istituzioni il passo è breve e non è la prima volta – attacca il Pd – alcuni mesi fa il responsabile del dipartimento lavoro di Vince Genova aveva trovato lavoro, per sé stesso, assunto in Comune con un concorso pubblicato soli 10 giorni, tra il 20 e il 30 agosto”.

“L’istituzione del garante dei diritti degli anziani era una buona idea – concludono dal Pd – l’utilizzo che ne ha fatto il sindaco rischia di squalificarne il ruolo. Genova e i suoi anziani meritano di meglio”.