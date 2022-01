Furto con scasso nella chiesa dell'Immacolata in via Assarotti, rubate offerte per 2mila euro - Genova 24

Genova. Brutta sorpresa questa mattina alla basilica di Santa Maria Immacolata in via Assarotti: uno o più ladri hanno forzato una porta laterale e si sono introdotti nei locali della chiesa, devastando la sacrestia e portando via alcune cassette che contenevano i soldi delle offerte. Sul posto, allertati dal parroco Don Gianluigi Ganabano, sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Rimandate inevitabilmente le visite guidate: a partire da stamattina e per i prossimi due giorni la basilica avrebbe dovuto essere aperta al pubblico nell’ambito dell’evento Chiese dei Rolli organizzato dal Comune per promuovere il patrimonio rinascimentale e barocco dei luoghi di culto genovesi. Diverse le persone rimaste deluse quando, alle 10 del mattino, hanno trovato il portone sbarrato dalla cancellata e i militari impegnati a fare i rilievi. La speranza è che si possa accedere nel primo pomeriggio, una volta terminati gli accertamenti.

“Per fortuna hanno preso solo alcune cassette, non ho ancora quantificato ma secondo una stima dei carabinieri sono all’incirca 2mila euro – riferisce Don Ganabano -. Gli oggetti sacri di valore li hanno visti ma non toccati. In sacrestia hanno buttato tutto all’aria: candelieri, tovaglie, calici, pissidi, ma hanno lasciato tutto lì. Di certo hanno agito indisturbati. Sono parroco qui da 16 anni ed è la prima volta che subiamo un furto di questa entità. C’è dispiacere anche perché sono seccature”.

Don Ganabano vicino alla porta forzata col trapano

Secondo i primi accertamenti la porta è stata forzata con l’aiuto di un trapano. Probabilmente il ladro era da solo e comunque non si trattava di professionista: non solo non ha rubato oggetti di valore, ma i carabinieri hanno trovato tracce di sangue (si è ferito nel tentativo di entrare) e alcuni effetti personali lasciati in chiesa. Ma soprattutto sono state rinvenute due bottiglie di vino completamente scolate, segnale che fa pensare a un senzatetto bisognoso di soldi più che a un criminale esperto.

La basilica dell’Immacolata è uno dei maggiori esempi di architettura neorinascimentale di Genova, completata nel 1873. L’opera più pregiata conservata all’interno, tra gli oggetti asportabili, è il crocifisso ligneo del XVII secolo di Giambattista Gaggini, che per fortuna è rimasto al suo posto