Fuga di gas da un appartamento: fornitura sospesa a due famiglie per qualche giorno - Genova 24

Lavagna. Una squadra dei vigili del fuoco di Chiavari è intervenuta questa mattina, intorno alle 10.30, in via Modena 18 a Lavagna, per una fuga di gas “piuttosto considerevole” da un appartamento.

Giunti sul posto, i vigili hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza l’area e il condominio coinvolto, in cui risiedono due famiglie, per un totale di 9 persone.

Attualmente il gas è stato chiuso e l’erogazione sospesa finché non verranno fatti, nei prossimi giorni, lavori che renderanno nuovamente idoneo il servizio. Fino a quel momento le famiglie residenti nel palazzo non possono far altro che attendere il corretto ripristino.