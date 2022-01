Freddo e super green pass svuotano i dehors, i ristoratori: "Ingiusto essere sempre noi a pagare" - Genova 24

Genova. Sette gradi centigradi poco dopo le 12 e la tramontana che ne fa percepire diversi in meno. Un clima che sicuramente non invoglia a sedersi all’aperto per un caffè ma fino a ieri i tavolini dei bar del centro erano in parte occupati, quasi con qualsiasi clima da chi il super green pass non lo ha voluto fare. A loro, irriducibili no vax, erano rimasti solo quei posti spesso poco confortevoli in questa stagione per mangiare un panino o prendere un aperitivo, fino all’ulteriore stretta entrata in vigore questa mattina.

“Non condivido la scelta del governo – dice Francesca Manzoni, titolare del bar Boasi di via XX Settembre mentre osserva il dehors del suo locale completamente deserto – perché è difficile credere che il sedersi all’aperto abbia a che fare con il contagio”. La situazione stamattina – racconta la titolare – non è stata delle più semplici. “Spesso le persone non hanno chiare le novità normative e anche noi facciamo fatica a stare dietro a tutti i cambiamenti. Il risultato è quello di mandar via le persone suscitando malumori, quando di queste persone ne avremmo un gran bisogno” aggiunge rassegnata.

“E’ evidente che così lavoreremo meno quando aspettiamo ancora i soldi dell’ultimo decreto ristori e non è giusto che un intero Paese sia tenuto in scacco dai pochi che non vogliono vaccinarsi. Sono loro che devono esser sanzionati, non noi che siamo costretti a mandar via le persone e a fare i controllori” le fa eco Alessandro Rebuffo del bar Paradise di via Canneto il Curto. Anche lui, che sul quel dehors affacciato su una via un tempo problematica dal punto di vista della criminalità e oggi completamente cambiata grazie al bar Paradise e alle altre attività che hanno aperto nell’ultimo anno e mezzo, guarda i tavolini completamente vuoti. “Quest’estate dovevo mandare via le persone perché non c’era abbastanza posto – ricorda – ora è mezzo vuoto e se arrivano senza super green pass devo mandarli via quando il mio lavoro è riempire un bar, non certo svuotarlo”. Per Rebuffo la soluzione più sensata sarebbe stata “l’obbligo vaccinale per tutti perché basta vedere come sono cresciute le vaccinazioni per l’obbligo vaccinare degli over 50, a quel punto si sarebbero dovuti vaccinare tutti o quasi ma il Governo non ha avuto coraggio e a pagare siamo noi”.

Le preoccupazioni sono condivise fra quasi tutti i ristoratori e baristi aperti in questo lunedì mattina perché in via San Lorenzo sono molte le saracinesche abbassate, tra chi sceglie il lunedì come giorno di chiusura e chi magari è stato costretto allo stop da contagi o quarantene.

“Non capisco proprio perché debbano punire noi e non quelli che non si vogliono vaccinare – ripete Livio Tassi, titolare del Caffè San Lorenzo nell’omonima centralissima via. Tassi ha una manciata di piccoli tavolini dove la mattina molti clienti si siedono per la colazione con ogni tipo di tempo, pioggia esclusa. “Lo vede come va?”dice indicando il deserto e scuotendo la testa.

Il super green pass (e la tramontana) svuotano i dehors dei bar del centro

Unica voce lievemente fuori dal coro è quella che arriva da Douce, dove effettivamente i tavolini non sono deserti, complice il sole che all’ora di pranzo rende più tiepida l’aria. “Stamattina non ci sono stati particolari problemi – spiega Simona Martini, titolare della nota pasticceria di palazzo Ducale – perché le persone sembrano già un po’ abituate a mostrare la certificazione e a rispettare le regole”. Difficoltà a gestire i controlli e a fare nel contempo i caffè? “Non molte perché per fortuna la nuova normativa è arrivata dopo le feste natalizie”. A preoccupare la titolare del Douce, più che un calo dei clienti dovuto all’ennesima stretta è proprio “la situazione in generale, quella che riguarda tutto il Paese, dalla difficoltà a gestire i tamponi alla scuola alle quarantene. Finora qui siamo stati piuttosto fortunati quanto a contagi ma se andiamo avanti così non è detto che ci troveremo in difficoltà anche noi con il personale. E’ una fase di incertezza che preoccupa molto”.

“A prescindere da come la si pensi sui vaccini e riflettendo esclusivamente su come è stato concepito, questo ulteriore inasprimento delle restrizioni, lungi dall’aiutare a limitare i contagi, sembra una misura punitiva nei confronti dei no vax e l’ennesima complicazione nel lavoro quotidiano di bar e ristoranti” dice Alessandro Simone della Fiepet Confesercenti che ricorda anche “lo sbilanciamento tra la sanzione risibile in cui rischia di incorrere l’over 50 non vaccinato, 100 euro, ed i 400 euro per mancato controllo, con sospensione dell’attività alla terza multa, a cui invece siamo esposti noi gestori”. Rispetto all’organizzazione dei controlli “questa prima giornata è filata via relativamente tranquilla – spiega Simone – ma solo perché il già minor movimento del lunedì risulta ulteriormente ridotto dal fatto che moltissimi sono in quarantena o in smartworking, ma sappiamo già che, con l’approssimarsi del weekend, la situazione si farà anche per noi ogni giorno più difficile”.