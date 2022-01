Frana a Borgo Fornari ancora in movimento, chiusa la statale dei Giovi tra Ronco e Busalla - Genova 24

Valle Scrivia. A causa di uno smottamento che ha interessato la carreggiata, la statale 35 “dei Giovi” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 26,8 in entrambe le direzioni, nel territorio di Borgo Fornari-Pieve, comune di Ronco Scrivia, nell’entroterra di Genova. Lo comunica Anas.

Si tratta della frana crollata il gennaio scorso, quasi un anno fa, e che a più riprese rende necessario il blocco stradale.

Il traffico nelle due direzioni è deviato quindi lungo l’autostrada A7 fra i caselli di Genova Busalla e Ronco Scrivia.

Presenti sul posto il personale Anas e le forze dell’ordine per l’esecuzione delle prime valutazioni tecniche e la gestione della viabilità. La circolazione sarà ripristinata una volta ristabilita la sicurezza per l’utenza in transito.

Anche Amt ha comunicato che al momento le corse degli autobus direzione Ronco Scrivia saranno limitate a Borgo Fornari in attesa di ulteriori informazioni.