Fontana (Lega): "Costruire un muro per evitare che i writer imbrattino la metropolitana" - Genova 24

Genova. In via Mura degli Zingari è presente un deposito delle carrozze della metropolitana. La recinzione di protezione viene facilmente vandalizzata dai “writers”, che entrano nel deposito, forando le reti, e rovinano le carrozze.

“Si tratta di un luogo desolato e fortemente insicuro” afferma la capogruppo della Lega in Comune Lorella Fontana che continua dicendo: “Vandalizzare un mezzo pubblico è un costo per la città, così come rompere la rete di protezione del deposito” puntualizza Fontana.

“Credo sia necessario trovare una soluzione a questa situazione sostituendo la recinzione con un muraglione, preservando in questo modo i mezzi pubblici della metropolitana. Verificheremo se sono presenti telecamere in zona e con chi sono collegate, perchè si possa interrompere questo fenomeno e si possa punire chi distrugge e vandalizza”.

Nel merito, la capogruppo ha depositato un’interpellanza per poterla discutere in consiglio comunale ed avere delle risposte da parte dell’Amministrazione circa la situazione di questo problema.