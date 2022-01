Focolaio Covid nel carcere di Marassi, Uilpa: 100 detenuti e 32 poliziotti positivi - Genova 24

Genova. Una crescita esponenziale, con 100 detenuti e 32 poliziotti positivi al Covid al carcere di Marassi, 17 detenuti positivi e 11 poliziotti a Pontedecimo, un poliziotto a Chiavari.

“Sono moltissimi i focolai in Italia e alcuni di vastissime proporzioni fra i detenuti – afferma Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria – nell’impossibilità di garantire il distanziamento e, talvolta, persino un reale isolamento per i positivi, con un protocollo di sicurezza sanitario vecchio e inadeguato e senza sufficienti dispositivi di protezione individuale. Dopo la prima dotazione di 6mila mascherine Ffp2 annunciate dal ministero della Giustizia il 10 gennaio scorso, non abbiamo mai avuto notizie di una seconda”.

Pagani chiede concretezza: “Sinora abbiamo ascoltato solo vuote parole. Del resto, lo sappiamo già: i ministri e i governi passano, le carceri, gli operatori e i detenuti rimangono, con i loro problemi sempre più gravi”.

Quello che procura più sconcerto − afferma Pagani − è che si stia facendo pochissimo o niente per contrastarlo. “In alcuni istituti penitenziari si assecondano, o lo si è fatto nei giorni scorsi, le richieste dei detenuti e si consente la convivenza fra positivi e non, talvolta anche a celle costantemente aperte. Una sorta di lockdown al contrario di cui non si comprende il senso, a meno di non volerlo leggere come una sostanziale resa dello Stato. Pensiamo che il numero dei detenuti affetti da Coronavirus sia significativamente più alto di quello indicato”.