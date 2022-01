Foce, auto fuori controllo abbatte semaforo sulle strisce pedonali - Genova 24

Genova. Incidente spettacolare ma per fortuna senza alcuna grave conseguenza questo pomeriggio nel quartiere genovese della Foce.

All’altezza dell’incrocio tra via Casaregis e corso Marconi un’auto crossover fuori controllo, per motivi ancora da chiarire, è andata a finire contro un semaforo abbattendolo sulla strada.

La vettura proveniva da via Casaregis e si muoveva in direzione mare, probabilmente ad alta velocità, vista la violenza dell’impatto.

Per fortuna in quel momento non c’erano pedoni. Nell’incidente non ci sono stati feriti. Illesa anche la persona alla guida dell’automobile.

Sul posto non è stato necessario l’invio di ambulanze. Presenti i vigili del fuoco per rimuovere il semaforo distrutto e la polizia locale per i rilievi.

(foto gruppo Facebook Genovaciclabile)