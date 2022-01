Ex Ilva, lavoratori in cassa integrazione a Taranto distaccati a Genova. L’Usb: “Inaccettabile” - Genova 24

Genova. Un ‘job posting’ interno per un distacco di sei mesi rivolto a lavoratori che si trovano in cassa integrazione a Taranto e siano disposti a trasferirsi a Genova o a Novi Ligure per un periodo di 6 mesi. E’ quanto ha pubblicato ieri sulla pagina aziendale Acciaierie d’Italia. Non un trasferimento definitivo quindi ma un distacco temporaneo per coprire alcune posizioni, quello di tecnico di manutenzione/produzione a freddo e quella di operatore macchine utensili.

Una pratica non nuova tra gli stabilimenti ex Ilva che in passato ha riguardato anche qualche operaio genovese, distaccato temporaneamente a Novi o a Racconigi.

L’annuncio, tuttavia, fa infuriare il sindacato Usb dello stabilimento di Genova: “Un annuncio di lavoro che rigettiamo al mittente – dice il sindacato in una nota – al contrario di altre sigle sindacali che avvallano e sviliscono il lavoro, sono anni che denunciamo un impoverimento della nostra fabbrica, sia a livello di professionalità che di gestione”. “Oggi, causa negligenze aziendali – prosegue il sindacato – ci troviamo ad affrontare una situazione emergenziale, senza aver intrapreso percorsi formativi e di inserimento anche per i lavoratori che oggi sono in Ilva in amministrazione straordinaria”.

Per Usb si tratta di “un ennesimo ricatto ai danni dei lavoratori privati del reddito e della propria dignità, dove uno stato è complice di una multinazionale senza anima. A Genova esiste l’accordo di programma riconosciuto anche da Arcelor Mittal e di conseguenza da Acciaierie D’Italia, che deve garantire occupazione e reddito a tutti i lavoratori, compresi quelli di ILVA in AS e non permette di creare un sistema di mobilità lavorativa vergognosa”.