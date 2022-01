Ex caserma Gavoglio: da domani le operazioni per rimuovere 4 ordigni bellici, guastatori dell’esercito al lavoro per una settimana - Genova 24

Genova. Cominceranno domani con l’allestimento e la messa in sicurezza della zona le operazioni che porteranno nel giro di una settimana a rimuovere dall’ex caserma Gavoglio del Lagaccio, al centro di un ampio progetto di riqualificazione, di 4 ordigni bellici risalenti al 1876.

Occorre ricordare che la ex Gavoglio, prima di essere caserma militare era proprio un fabbrica di armi ed esplosivi e le bombe, insieme ad altre 14 fortunatamente vuote, di vari calibri e modelli, erano state per decenni utilizzate come ornamento all’interno della caserma.

A luglio del 2020 durante la prima bonifica, gli esperti della Drafinsub avevano ritrovato un primo ordigno ‘pieno’. Altri erano stati ritrovati in un’area messa in sicurezza: ma di queste 18, tuttavia 4 sono piene di esplosivo per un totale di quasi mille chilogrammi di polvere esplodente.

Ora quelle bombe vanno rimosse e fatte disinnescate in sicurezza: per questo la maxi operazione messa in campo dagli artificieri 32° genio guastatori di Fossano a partire da domani, con il supporto dei tecnici di Drafinsub e che prevede anche un sopralluogo alla cava in Val Varenna. Da lunedì ciascun ordigno sarà trasferito e fatto esplodere tramite la tecnica della ‘camera di contenimento’ già utilizzata per esempio a calata Bettolo. Le operazioni dovrebbero durare in tutto circa sette giorni.