Evaso dai domiciliari e in giro con oggetti rubati: 25enne arrestato in corso Italia - Genova 24

Genova. Ieri sera un ragazzo di 25 anni, mentre camminava in corso Italia, alla vista delle divise ha subito cercato di scappare e nascondersi.

Ma i poliziotti di servizio se ne sono accorti e lo hanno fermato. Dai primi controlli è emerso che era ricercato perché destinatario di misura cautelare in carcere dopo essere evaso dai domiciliari.

È scattata quindi la perquisizione, dalla quale è saltato fuori un coltello da cucina con lama di 13 centimetri, un paio di forbici, tre orologi in oro, alcuni oggetti in argento, 20 monete francesi, una medaglia in bronzo, articoli di bigiotteria, tutti oggetti di cui non ha saputo giustificare il possesso e neppure la provenienza.

La polizia ha quindi arrestato il 25enne, pluripregiudicato e lo ha anche denunciato per evasione, ricettazione e porto abusivo di armi.