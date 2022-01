Evasione, maltrattamenti in famiglia e lesioni: i carabinieri arrestano tre persone - Genova 24

Genova. Nel corso della giornata di ieri i carabinieri delle stazioni di Genova-San Teodoro e Scali, Bolzaneto e Sampierdarena hanno eseguito tre distinti ordini di carcerazione emessi dall’autorità giudiziaria di Genova.

Si tratta di: un 30enne albanese, con pregiudizi di polizia, che dovrà scontare la pena di anni uno per il reato di evasione; un 55enne genovese, con pregiudizi di polizia, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, condannato alla pena di anni 3 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia e un 30enne ecuadoriano residente a Genova, che sconterà la pena di mesi otto di reclusione per il reato di lesioni personali.

I tre sono stati associati presso la casa circondariale di Genova-Marassi.