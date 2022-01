Europa Verde: il 29 gennaio convegno sulla conversione ecologica - Genova 24

Genova. Conversione ecologica e coerenti politiche degli Enti Locali è il titolo del convegno organizzato da Europa Verde Liguria e Piemonte per domani, 29 gennaio dalle 9,30 alle 13 nella sede del Cap di via Albertazzi, 3/r.

Si tratta del primo appuntamento di un’iniziativa che vede coinvolte le due regioni.

Un “nord ovest” dell’Italia che, dopo essere stato per secoli forza trainante della penisola, si trova ora in difficoltà e ai “margini” per mille ragioni, spiegano gli organizzatori in una nota. “Da quelle inerenti la logistica a, più prosaicamente, tutte le questioni riguardanti i trasporti a media e lunga percorrenza. Come pure la progressiva deindustrializzazione di tutta la grande area, proprio a cominciare dalle città più grandi, Genova, Torino, Savona, Novara, Vercelli, Alessandria; con la conseguenza di una terziarizzazione più subita che costruita, non controbilanciata da opportune politiche di sviluppo del turismo, della cultura e della agricoltura compatibile.

Di qui l’esigenza di riprendere i fili di una matassa molto ingarbugliata, cercando di portare informazioni e contributi utili a fare chiarezza, premessa per una ripartenza forte e autorevole”.

Il programma

Saluti: Danilo Oliva, presidente Circolo Autorità Portuale

Presentazione

Mauro Trombin, Co-Portavoce Europa Verde-Verdi Piemonte

Simona Simonetti, Co-portavoce Europa Verde-Verdi Liguria

Luigi Fasce introduce e modera

Pier Luigi Cavalchini, iscritto Europa Verde-Verdi Piemonte

Titolo: Pnrr gli errori da non commettere

Ubaldo Santi, Consiglio Comune Genova- Responsabile naz.le Psi Porti e zone logistiche Titolo: Logistica ecosostenibile.

Mauro Trombin

Titolo: Conversione Green PMI – Riqualificazione del Territorio

A seguire in collegamento interventi del Sen.re Marco Boato, Presidente Consiglio Federale Nazionale e On.le Luana Zanella, Direzione Nazionale Europa Verde Verdi

Forze politiche, associazioni, circoli e comitati genovesi sono invitati al dibattito.

L’iniziativa è prevista “in presenza”. Sarà attivato, comunque, un collegamento via web: FB Futura Sintesi.