Esselunga apre un nuovo store ad Albenga e cerca lavoratori: al via la selezione on line - Genova 24

Albenga. Sono state aperte ufficialmente ieri (3 dicembre) le iscrizioni per il “Virtual Job Day” di Esselunga, iniziativa attraverso la quale l’azienda ha aperto le candidature per l’assunzione di dipendenti in terra ingauna, ufficializzando di fatto (anche se ormai era certa) l’arrivo imminente di un nuovo supermercato ad Albenga.

Nei mesi scorsi, infatti, una finanziaria collegata al noto marchio lombardo ha acquistato all’asta per 8,6 milioni di euro lo stabilimento di Leca d’Albenga dell’ex centro commerciale Delbalzo, situato lungo la Sp 582 che porta da Albenga a Garessio, vicino al casello dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

E ieri, come detto, sono partite le candidature per il “Virtual Job Day” che resteranno aperte sino al 16 gennaio (si terrà poi il 19 gennaio). Si tratta di un evento digitale a numero chiuso a cui si accede solo tramite invito, a seguito della registrazione effettuata compilando l’apposito form. Tra gli iscritti, solo coloro che saranno più in linea con i requisiti passeranno allo step successivo, che prevede video presentazioni e video colloqui online.

Per candidarsi alle posizioni aperte di allievi responsabili e addetti alle vendite è necessario essere in possesso di laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado oltre ad avere “predisposizione alla relazione con la clientela, attitudine all’ascolto e alla mediazione, doti di leadership e team working, capacità di analisi e problem solving operativo, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative”.

Per i nuovi assunti è previsto, inoltre, un programma di formazione “che comprenderà attività d’aula, formazione sul campo, affiancamenti a professionisti del settore, si acquisiscono le competenze e gli strumenti necessari a un’autonoma ed efficace gestione organizzativa dei reparti e al coordinamento delle risorse assegnate”.

“Ogni nuova attività commerciale crea posti di lavoro e può rappresentare un’importante attrattiva anche per utenti che non vivono nel nostro Comune, ma che da tutto il comprensorio raggiungono Albenga, in particolare in considerazione della localizzazione decentrata e vicina all’autostrada, che rende la struttura facilmente raggiungibile da tutti, anche dai turisti”, aveva dichiarato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, commentando un’indiscrezione che ora diviene concreta realtà