Emergency Genova, al via un ciclo di incontri contro il linguaggio di violenza e odio - Genova 24

Genova. Si chiama “A perdida d’odio” la rassegna contro l’hate speech promossa dagli infopoint di Emergency e il 21 gennaio, alle ore 18.30, si terrà il primo incontro online a cura di Federico Faloppa, dal titolo “Hate speech: sei sicurə che non ti riguardi?”

La rassegna andrà avanti fino ad aprile presso l’Infopoint Emergency di Genova in Salita Santa Caterina 21.

All’incontro, in diretta su Facebook, interverrà Federico Faloppa, Professore di Studi Italiani e Linguistica nel Dipartimento di Culture e Lingue dell’Università di Reading (UK) e Coordinatore della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio. Con il suo aiuto si inizierà a conoscere il fenomeno dell’hate speech filo conduttore di tutti gli appuntamenti della rassegna.

Il progetto, frutto della collaborazione fra i tre Infopoint di Emergency (Roma, Genova e Torino), si propone di ristabilire un confronto di sensibilizzazione sulla tematica dei discorsi d’odio e la costruzione di una narrativa alternativa che si opponga agli stereotipi e ai pregiudizi che contribuiscono alla loro diffusione. Le attività previste dal percorso si articoleranno tra incontri, presentazioni di libri, proiezioni di film ed esperienze più ludiche attraverso il diretto coinvolgimento delle vittime stesse dei discorsi d’odio.

Durante la serata di presentazione insieme a Federico Faloppa si inizierà perciò ad affrontare il tema dell’hate speech, fenomeno complesso e diffuso nelle dinamiche sociali e nel quale chiunque si può ritrovare coinvolto. Lo scopo dell’incontro è quello di entrare in contatto con il tema e mettersi in discussione per arrivare a comprendere come contrastare in prima persona qualsiasi forma d’odio e discriminazione.

L’evento di venerdì 21 gennaio 2022 si svolgerà in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Infopoint Emergency di Genova e della Rete Nazionale per il contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d’Odio.