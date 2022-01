Elettrificazione del porto, gli appalti per Genova da assegnare entro aprile ma resta l'incognita costi - Genova 24

Genova. Prosegue anche se tra mille incognite il progetto di elettrificazione del porto di Genova. O meglio, di alcune delle sue banchine. Il tema del cold ironing – questo il termine tecnico che indica l’alimentazione elettrica, e quindi la possibilità di spegnimento dei motori, delle navi ferme in porto – è stato al centro di una commissione consiliare questa mattina in Comune a Genova.

La questione, che sta a cuore all’amministrazione ma soprattutto alle associazioni ambientaliste e ai comitati di residenti nei quartieri che soffrono per le emissioni inquinanti e rumorose di cargo, traghetti e crociere, è complessa e anche se l’obbiettivo di Genova è diventare il “primo porto elettrificato d’Italia”, come ha detto l’assessore comunale Francesco Maresca, la strada è ancora lunga e piena di ostacoli. Il primo dei quali di natura economica.

A spiegare che, a oggi, l’elettrificazione è sostanzialmente un bagno di sangue per gli armatori e per i porti è stato Davide Sciutto, ingegnere dell’Autorità portuale e promotore di una legge ad hoc che dovrebbe consentire di far abbassare il costo dell’energia elettrica dedicata all’alimentazione delle navi. Sciutto ha anche fatto il punto della situazione sui progetti attuati e su quelli in corso.

Nel porto di Genova il primo sistema di elettrificazione, finanziata con 12 milioni di euro, è quello avviato nel 2018 per le riparazioni navali, 14 accosti che consentono di lavorare sulle navi senza che queste debbano tenere il motore acceso. Una scelta semplice per via delle soste lunghe e dell’assenza di passeggeri ed equipaggio a bordo.

La seconda applicazione è stata nel porto di Pra’: qui si sono spesi 10 milioni per un sistema la cui messa in servizio è prevista nel corso del 2022. “I lavori sono finiti ma abbiamo avuto problematiche di tipo amministrativo che hanno portato a ritardi”, ha spiegato Sciutto. L’entrata in esercizio avrebbe dovuto essere nella primavera del 2020.

Dal 2014 due accosti per gli ormeggi invernali di lungo periodo esistono anche al terminal traghetti di Vado e dal 2010 un sistema di cold ironing riguarda gli ormeggi di Rimorchiatori Riuniti in porto a Genova.

Ora, nell’ambito dei bandi finanziati dal Mit, i prossimi passi riguardano i terminal crociere e traghetti di Genova e il terminal crociere di Savona. Per quanto riguarda Genova, si tratta di allestire due accosti per le crociere, uno a Ponte dei Mille (ponente) e uno a Ponte Doria (ponente), e quattro per traghetti, nella zona del terminal.

“Ad agosto 2021 è stato pubblicato il bando per la manifestazione di interesse per quanto riguarda i terminal crociere e traghetti di Genova – spiega Sciutto – a febbraio ci aspettiamo la pubblicazione della lettera di invito agli operatori per presentare le offerte per entrambi, gli appalti devono essere affidati entro aprile, altrimenti si perde il finanziamento del Mit”. Per Savona è stato pubblicato direttamente il bando ed è in corso la nomina della commissione giudicatrice. “Sono appalti importanti, 30 milioni per Genova e 10 per Savona”, ricorda il dirigente di palazzo San Giorgio.

Le principali incognite però sono di tipo economico. In sostanza oggi servirsi dell’energia elettrica costa tanto quanto, se non di più, rispetto all’utilizzo di carburanti standard, solitamente gasoli di bassa qualità. Per evitare che le compagnie scelgano di restare sulle vecchie tecnologie o che le autorità portuali debbano effettuare sacrifici per tagliare i costi di ormeggio con il cold ironing da Genova sono partite più iniziative legislative con il fine di tagliare il costo dell’energia elettrica destinata all’alimentazione delle banchine.

La cosa che forse non tutti sanno è che, ad ogni modo, Genova (con Savona) è praticamente l’unico porto italiano che sta portando avanti con concretezza questo tipo di ragionamento e che ha già mosso alcuni passi. Gli altri non hanno ancora scelto di puntare su quella che – assieme al Gnl – potrà essere la tecnologia del futuro. E sulla quale il Pnrr ha deciso di mettere a disposizione 500 milioni a livello nazionale.