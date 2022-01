Ecco come cercare la farmacia di turno in zona: consigli e suggerimenti - Genova 24

Il servizio di guardia farmaceutica (farmacia di turno) permette ai cittadini di trovare sempre una farmacia aperta alla quale rivolgersi, anche durante gli orari notturni e nei giorni festivi. Lo scopo di questo particolare servizio è quello di permettere a tutti di poter acquistare i farmaci urgenti in qualsiasi giorno dell’anno e in qualsiasi momento, tutto quello che occorre fare è cercare la farmacia di turno in zona e acquistare l’occorrente. Tuttavia, occorre già da ora precisare che nelle città più grandi, questo tipo di servizio è sempre garantito; non è la stessa cosa per i paesi più piccoli. In questo caso, la farmacia di turno in zona può essere distante anche diversi km. Non è raro, infatti, dover cambiare addirittura città per poter trovare una farmacia di turno.

Come trovare la farmacia di turno?

Una volta precisato cos’è la farmacia di turno, occorre capire come trovarne una in caso di necessità e di urgenza. In genere, per trovare la farmacia alla quale rivolgersi per il servizio di guardia farmaceutica, basta recarsi presso la farmacia più vicina e consultare la bacheca esterna, dove è affisso l’indirizzo ed il nome della farmacia di turno in zona. Tutte le farmacie, infatti, sono tenute ad esporre all’esterno, in una apposita bacheca, il nome della farmacia di turno dove poter acquistare i farmaci. Invece, se si ha intenzione di cercare la farmacia di turno in zona su internet, è possibile consultare il sito web del proprio comune di residenza, ma gli orari potrebbero non essere aggiornati. Pertanto, è consigliabile sempre controllare più di una farmacia in modo da avere un’alternativa pronta nel caso in cui una dovesse essere chiusa. In alternativa, il modo più semplice per poter trovare una farmacia di turno vicina a sé stessi è cercare direttamente sul motore di ricerca e individuare le informazioni di cui si necessita. Grazie al GPS lo smartphone vi indicherà tutte le farmacie che garantiscono il servizio di turno vicine.

Come funziona il servizio di guardia farmaceutica?

In conclusione, è necessario comprendere come funziona il servizio di guardia farmaceutica. Come più volte sottolineato, si tratta di un particolare servizio che permette agli interessati di acquistare determinati farmaci in qualsiasi momento. Pertanto, il servizio di guardia farmaceutica è svolto durante gli orari di chiusura. Ciò significa che se la farmacia chiude alle ore 20, ad esempio, per acquistare i medicinali dopo quest’orario è necessario in alcuni casi pagare una somma aggiuntiva. Si tratta del cosiddetto “diritto di chiamata”, o di “sovrapprezzo” pari a 7.50 euro (oppure 10 euro per le farmacie rurali sussidiate). Tuttavia, occorre precisare che, nel caso in cui vengano esibite le prescrizioni farmaceutiche redatte sulle apposite ricette di colore rosso, con indicazione di urgenza, il diritto di chiamata è a carico del servizio sanitario nazionale. In questo caso, in parole povere, non è necessario pagare il sovrapprezzo di tasca propria. In caso di prescrizioni effettuate dal medico del pronto soccorso, oppure da un medico della guardia medica, l’indicazione di urgenza non è obbligatoria.