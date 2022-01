Eccellenza: il Finale dilaga nella ripresa, Arenzano battuto 4 a 1 - Genova 24

ARENZANO 1 (27′ Minardi) – FINALE 3 (6′ Scarrone, 59′ Debenedetti, 65′ Ponzo, 69′ Pare)

93′ Triplice fischio. Il Finale si aggiudica l’intera posta in palio.

91′ L’Arenzano chiede un rigore per un presunto fallo di Porta in uscita su Baroni.

85′ Valle al posto di Scarrone. Ammonito Pellicciari.

81′ Ghigliazza apre per il subentrato Pellicciari. Conclusione troppo debole. Porta blocca sul primo palo. Ponzo lascia spazio a Murrizi.

77′ Scalia per Vierci nel Finale.

69′ Il Finale dilaga. Corner dalla destra, come nel primo goal. Questa volta stacca meglio di tutti Pare. Poker degli ospiti.

68′ Bella conclusione incrociata di Minardi. Tentativo troppo centrale. Porta blocca a terra.

65′ Tris del Finale! Ponzo serve in area Finocchio, che viene stoppato da un avversario. Ponzo segue la linea tracciata dal suo stesso passaggio e ribadisce in rete la palla che nel frattempo era rimasta di nessuno.

59′ Raddoppio del Finale, azione sulla sinistra dei giallorosso, cross in mezzo per Galiano. Conclusione forte ribattuta. La rimane in area: Debenedetti non si fa pregare e scaraventa la palla in rete.

46′ Si riparte. Buttu cambia Aroca Cortez e Caligaris con Finocchio e Faedo. L’Arenzano riparte con Capello al posto di Rusca.

Secondo tempo

46′ Duplice fischio. Primo tempo chiuso in parità.

44′ Intervento al limite di Rusca, che stende Vierci alzando la gamba. L’arbitro estrae un giallo “dai contorni arancioni” .

38′ Partita che, dopo il pareggio, è tornata come nei primi minuti: combattuta in mezzo al campo con nessuna delle due squadre in chiaro dominio del possesso.

31′ Giallo per Caligaris, che ferma sul nascere il tentativo di contropiede di Minardi trattenendolo per la maglia.

27′ Pareggio dell’Arenzano. Minardi di forza dal limite dell’area calcia incrociando lasciando Porta senza scampo. Premiato lo sforzo in fase di costruzione dei padroni di casa.

23′ Corner dell’Arenzano. Craviotto riceve solo dentro l’area ma calcia con poca forza e abbondantemente a lato.

21′ Errore di De Benedetti che, in vantaggio, lascia scorrere la palla rimandandone il controllo. Craviotto prova a conquistarla ma l’arbitro lo stoppa segnalando un fuorigioco. Copione evidente: l’Arenzano prova a far girare palla, ora con maggiore qualità e migliori scelte. Il Finale si difende con ordine e grinta telecomandato da Buttu.

19′ Partita combattuta. L’Arenzano fatica a stazionare nella metà campo avversaria. I tentativi di verticalizzazione sono di facile amministrazione per il forte pacchetto arretrato giallorosso.

9′ Finale vicinissimo al raddoppio. Punizione di Buttu dal limite dell’area. La palla sbatte contro la barriera cambiando direzione. Catanese è reattivo e riesce a smanacciare in angolo.

6′ Finale in vantaggio! Corner dalla destra battuto da Buttu. Scarrone stacca più in alto di tutti e di testa non lascia scampo a Catanese.

4′ Squadre molto corte in questo avviso. Il primo sussulto è per l’Arenzano, con Craviotto che calcia da dentro l’area. Sfera però alta.

Modulo 4-4-2 per l’Arenzano. Il Finale risponde con il 3-5-2.

1′ Bella giornata di sole ad Arenzano con poco vento. Condizioni ideali per giocare a calcio.

Formazioni

Arenzano: 1 Catanese, 2 Deri, 3 Boggiano, 4 Ghigliazza, 5 Pirozzi, 6 Rusca, 7 Rampini, 8 Damonte, 9 Craviotto, 10 Baroni, 11 Minardi. A disposizione: 12 Lucia, 13 Capello, 14 Gravano, 15 Rinaldi, 16 Mancini, 17 Pellicciari, 18 Terlizzi. Allenatore: Corradi.

Finale: 1 Porta, 2 Caligaris, 3 Aroca Cortez, 4 Parè, 5 Scarrone, 6 De Benedetti, 7 Ponzo, 8 Gagliano, 9 Debenedetti, 10 Buttu, 11 Vierci. A disposizione: 12 Stavros, 13 Finocchio, 14 Scalia, 15 Valle, 16 Tripodi, 17 Murrizi, 18 Faedo, 19 Arzarello, 20 Valentino. Allenatore: Buttu.

Terna: Ferretti di Genova, coadiuvato da Verni di Genova e Crisafulli di Imperia.

Stadio “Gambino” di Arenzano. I padroni di casa hanno una ghiotta occasione per accorciare rispetto al quinto posto e provare a ottenere un passaggio ai play off che soltanto qualche giornata fa sarebbe sembrato clamoroso. Gli ospiti di Pietro Buttu hanno l’intento opposto: consolidare la propria posizione spegnendo gli entusiasmi degli uomini di Corradi e staccando di tre lunghezze il Pietra Ligure, appaiato ai giallorossi a quota 21 ma oggi fermo per il turno di riposo (la presentazione della giornata).