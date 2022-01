Il Busalla si rilancia: doppietta dal dischetto di Compagnone e il Campomorone Sant'Olcese è sconfitto 2 a 0 - Genova 24

Busalla. Si avvia alla conclusione la prima fase del campionato di Eccellenza. Tra le squadre che sono in lotta per un posto tra le prime cinque nel girone B, ci sono Busalla e Campomorone Sant’Olcese.

Entrambe sono alla ricerca di punti per alimentare le rispettive speranze di agganciare la quinta piazza; oggi si affrontano sul campo dei busallesi per la sesta giornata del girone di ritorno. All’andata finì 0 a 0.

La cronaca. Gianfranco Cannistrà schiera il Busalla con Bagon, Erroi, Piccardo, Siani, Zunino, Fasan, Boggiano, Cotellessa, Raiola, Compagnone (cap.), Minutoli.

A disposizione: Campaner, Pisani, Ottoboni, Maugeri, Ndiaye, Becciu, Sesta, Spano, Re.

Il Campomorone Sant’Olcese di mister Silver De Lucia si presenta in campo con Canciani, Arcidiacono, Lamonica Miraglio, Bottino, Damonte, Chiriaco, Provenzano, Galluccio, Agostini, Fassone (cap.), De Martini.

A disposizione: Ferrari, Calcagno, Konate, Viola, D’Amoia, Mazzolini, De Lucia.

Terna arbitrale della sezione di Genova: dirige Matteo Laganaro, assistito da Luca Trusendi e Michele Troina.

Entrambe le squadre sono schierate col 4-3-3.

Gli ospiti si fanno vivi al 6° con un cross di Agostini per Fassone, tiro-cross che Bagon respinge. Sul pallone si avventa Chiriaco, il cui tiro è ribattuto.

All’11° la prima occasione degna di nota: cross basso di Piccardo, Minutoli conclude a rete, respinge Canciani.

Al 15° Galluccio sulla destra va sul fondo e mette in mezzo un pallone per Fassone, anticipato da un difensore.

Partita equilibrata, le due contendenti non riescono a superarsi, entrambe ben messe in campo. Il Busalla tiene maggiormente possesso palla per poi lanciare gli esterni con cambi di gioco sulle fasce, giocando sull’ampiezza. Al contrario il Campomorone tende a verticalizzare rapidamente, all’immediata ricerca della profondità.

Al 21° lancio verticale di Boggiano per Minutoli, la cui conclusione non impensierisce Canciani.

Al 23° Raiola, ben servito da Boggiano, si incunea pericolosamente in area e cerca di mettere palla dietro, ma la sfera termina tra le braccia di un attento Canciani.

Al 26° Zunino si oppone ad una conclusione di Fassone, chiudendogli lo specchio della porta.

La linea della difesa ospite si mantiene alta, complicando le possibilità del Busalla di agire con le imbucate per i suoi avanti, che rischiano facilmente di finire in fuorigioco. Il Campomorone, invece, sembra poter colpire per vie centrali, perché sugli esterni della difesa il Busalla appare più solido.

Al 32° punizione da posizione laterale per un fallo di Lamonica su Boggiano. Compagnone la mette in area, un difensore respinge di testa, conclusione di Fasan: da dimenticare.

Al 34° viene ammonito Chiriaco per aver interrotto una ripartenza di Raiola. Al 36° azione insistita dei padroni di casa, alla fine la conclusione di Compagnone termina sul fondo.

Al 37° ancora una punizione per il Busalla; la calcia Zunino che scambia con Compagnone, poi la sfera giunge a Boggiano che viene fermato.

Al 40° primo corner per gli ospiti; la difesa allontana.

Al 44° ripartenza del Campomorone, palla da Fassone a De Martini che in area viene fermato da un difensore.

Si va al riposo sul risultato di 0 a 0.

Tra i tanti allenatori presenti sugli spalti c’è Corrado Schiazza della Sestrese, che a metà gara commenta: “Il Busalla fa il gioco, il Campomorone agisce in ripartenza. C’è stata un’occasione importante per il Busalla con un tiro di Minutoli, ma le sue azioni si infrangono tutte al limite dell’area. Gli ospiti sono molto chiusi e in una ripartenza in particolare hanno chiamato il portiere ad un intervento, con un’azione che poteva cambiare le sorti della partita. Il risultato, per il momento, è giusto così, con una leggera supremazia del Busalla“.

Secondo tempo. Tra gli ospiti in campo D’Amoia al posto di Agostini, che era uscito claudicante alla fine del primo tempo.

Al 4° Bottino lascia il posto a Calcagno.

Al 5° lancio lungo per Minutoli, Canciani esce con grande tempestività e lo anticipa.

Al 7° calcio di rigore per il Busalla per un atterramento di Minutoli da parte di Arcidiacono. Dal dischetto Compagnone non fallisce. All’8° Busalla in vantaggio 1 a 0.

Il gol cambia il canovaccio tattico della partita. Il Campomorone attacca e al 10° va vicino al pari: conclusione di Fassone, Bagon respinge. Ora è il Busalla a giocare sulla difensiva, puntando a sfruttare le ripartenze.

Al 12° contropiede dei locali, Cotellessa serve Raiola in cui diagonale termina a lato.

Al 14° cartellino giallo a Siani. Tra gli ospiti Konate entra al posto di Arcidiacono.

Al 19° Fasan lascia il posto ad Ottoboni.

Al 23° imbucata per Raiola, in quale ruba il tempo a Damonte che lo atterra. Cartellino giallo ed è nuovamente calcio di rigore. Ci pensa ancora Compagnone, stesso angolo: Canciani sfiora ma non basta. Al 24° il Busalla conduce 2 a 0.

Al 29° palla scodellata in area, respinta, potente botta da fuori di Chiriaco: gran parata di Bagon che in tuffo mette in angolo.

Cotellessa si fa male e al 30° deve uscire; al suo posto Spano. Il neo entrato si sistema sulla sinistra dell’attacco; Minutoli arretra a centrocampo.

Al 34° ancora un cambio per i padroni di casa: esce Siani, entra Maugeri.

Al 37° ammonito Calcagno che ferma in maniera fallosa una ripartenza di Spano. Sugli sviluppi c’è un lungo lancio per Raiola che riceve e viene steso da Lamonica: è l’ultimo uomo, espulsione. Campomorone in dieci. La punizione calciata da Compagnone termina alta.

Al 41° calcio d’angolo per il Campomorone, colpo di testa a lato.

Al 42° punizione dai trenta metri, calcia Fassone, respinta dalla barriera. Gli ospiti protestano per un presunto tocco con un braccio, ma l’arbitro non interviene.

Cinque minuti di recupero. Al 46° punizione per il Busalla. Da Compagnone a Boggiano, Canciani ferma il pallone e sventa il rischio.

Al 47° ripartenza veloce del Busalla: da Raiola a Boggiano, palla a Compagnone, conclusione alta sopra la traversa.

Al 48° punizione messa in area da Fassone, colpo testa di Damonte, a lato.

Finisce con il successo del Busalla che, battendo 2 a 0 il Campomorone Sant’Olcese, si rilancia nella corsa per un posto tra le prime cinque. Ora è settimo con 20 punti; la squadra di mister De Lucia è ottava a quota 19.

Matteo Storace, giornalista di SettimanaSport, commenta così la gara: “Sicuramente il Busalla è la squadra che ci ha provato di più, anche nel primo tempo. Un 2 a 0 piuttosto netto: nulla da dire sulla prestazione dei padroni di casa. Certamente il Campomorone aveva delle assenze importanti, però in campo c’è sceso in undici“.