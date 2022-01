È scomparso martedì in centro a Genova: appello dei famigliari per ritrovare Giuseppe Calabrese - Genova 24

Genova. Non torna a casa da martedì mattina, vale a dire dal 25 gennaio, quando è stato visto per l’ultima volta intorno alle 10.45 in zona Carignano/via Corsica in evidente stato di agitazione.

E i famigliari preoccupati hanno lanciato una appello sui social.

Giuseppe Calabrese, 72 anni, portava un paio di pantaloni marroni e un piumino nero.

Al momento della scomparsa aveva con sé un cellulare che risulta però spento (non si sa se non funzionante o smarrito) e viaggiava su una Ford Fiesta grigio chiara targata DL996AC.

Rispetto alle foto aveva nell’ultimo periodo capelli più lunghi e la barba era un po più folta.

L’appello per chi lo incontrasse o vedesse la sua auto è di contattare immediatamente i famigliari al numero 3497781770.