È morto a 86 anni Piero Parodi, tra i massimi esponenti della canzone genovese - Genova 24

Genova. È morto all’età di 86 anni Piero Parodi, uno dei più noti cantanti in lingua genovese, vera e propria icona della città.

Nato nel 1935 a Sestri Ponente, nel 1965 ha inciso con la Pig A seissento, considerato uno dei maggiori successi discografici per quanto riguarda la canzone genovese con oltre mezzo milione di copie vendute. Negli anni Sessanta ha tenuto alcuni spettacoli con l’esordiente Paolo Villaggio, prima di approdare alla carriera televisiva.

Tra gli altri, ha collaborato con Gian Piero Reverberi, Fabrizio De André, Vittorio De Scalzi, Massimo Morini.

Sposato con Liliana, aveva un figlio, Max, anche lui cantautore e musicista, prematuramente scomparso nel 2008.

Numerosi i messaggi di commiato sui social da parte di uomini e donne di spettacolo della scena genovese.

“A nome della giunta comunale esprimiamo le più sentite condoglianze alla moglie Liliana e ai familiari di Piero Parodi, cantante e compositore che per oltre 50 anni ha rappresentato un indiscusso punto di riferimento della canzone genovese a livello nazionale. Ha collaborato con altri artisti genovesi illustri, come Fabrizio De André e Paolo Villaggio, e ha portato il suo impegno per il patrimonio culturale dialettale anche in trasmissioni televisive a livello nazionale, contribuendo a diffondere il dialetto e la cultura genovese con passione e amore verso la città di Genova, un impegno per cui gli saremo sempre grati”. Lo dichiarano il sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso.